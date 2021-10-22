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Ukrayna Büyükelçiliğinden Kırım'da düzenlenen nüfus sayımına kınama - Son Dakika

Ukrayna Büyükelçiliğinden Kırım'da düzenlenen nüfus sayımına kınama

22.10.2021 15:30
Ukrayna Büyükelçiliğinden Kırım'da düzenlenen nüfus sayımına kınama

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya Federasyonu'nun Kırım'da 15 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında nüfus sayımı düzenlemesini kınadı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya Federasyonu'nun Kırım'da 15 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında nüfus sayımı düzenlemesini kınadı.

Ukrayna Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Rus işgalci yönetimi tarafından Kırım'da düzenlenen nüfus sayımı, her şeyden önce Ukrayna mevzuatının ve uluslararası hukukun ihlalidir. Zaten BM'nin 62/262 no'lu 'Ukrayna'nın Toprak Bütünlüğü' kararnamesine göre 16 Mart 2014'te Kırım'da zorla gerçekleştirilen sözde referandumun sonuçları uluslararası hukuk açısından geçersiz ve hükümsüzdür. Bundan dolayı bu sözde referandum, Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sevastopol şehrinin statüsünün değiştirilmesi için hiçbir temel oluşturmadığı gibi Kırım'da yapılan nüfus sayımının Rusya genelinde yapılan nüfus sayımının bir parçası olarak gösterilmesi için bir gerekçe olamaz" denildi.

Kremlin'in uluslararası hukuku görmezden geldiği belirtilen açıklamada, "Kırım ilhakını meşrulaştırmaya ve Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha fazla baltalamaya çalışıyor. Uluslararası toplum Rusya Federasyonu'ndan işgale son vermesini talep etti ama ne yazık ki Rusya bugüne kadar bu talebi yerine getirmedi. Aksine işgal altındaki yarımadada Kırım Tatarları başta olmak üzere Ukrayna halkının insan haklarını ihlal etmeye ve Kırım'ı askeri üsse dönüştürmeye devam ediyor. Rus işgalci yönetimi işgal ettiği yarımadadaki yaşamı 'mükemmel' gösterse de Ukrayna, Kırım'daki güncel durum hakkında güvenilir bilgilerin sadece uluslararası hukuk ve normlara ve Ukrayna'da yürüklükteki kanunlara saygılı ve ilgili konularda yetkili uluslararası organizasyonlardan elde edilebileceğini tekrar eder" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada Uluslararası Kırım Platformu'nun katılımcılarının Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sevastopol şehrinin statüsündeki değişikliğin tanınmadığı ve tanınmayacağını teyit ettiği hatırlatılarak, "Üstelik hukukun üstünlüğüne dayanarak uluslararası düzeni tek taraflı olarak sınama ve değiştirme çabalarına karşı koyacaklarını ifade ettiler. Ukrayna, uluslararası toplumu işgal altındaki Kırım'da genel nüfus sayımını kınamaya ve Kırım bağlamındaki sonuçları tanımamaya çağırıyor" denildi. - ANKARA

Rusya Federasyonu, Ukrayna, Rusya, Kırım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna Büyükelçiliğinden Kırım'da düzenlenen nüfus sayımına kınama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Büyükelçiliğinden Kırım'da düzenlenen nüfus sayımına kınama - Son Dakika
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