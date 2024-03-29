Polonya Başbakanı Donald Tusk: Avrupa Savaş Öncesi Döneme Girdi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, yabancı basına yaptığı açıklamada Avrupa'nın "savaş öncesi döneme" girdiğini söyledi.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, göreve gelmesinden bu yana ilk kez Avrupa basınına röportaj verdi. Avrupa'nın "savaş öncesi döneme" girdiğini ifade eden Tusk, Ukrayna'nın Rusya tarafından mağlup edilmesi durumunda Avrupa'daki hiç kimsenin kendini güvende hissedemeyeceğini söyledi. "Kimseyi korkutmak istemem ancak, savaş geçmişe ait bir kavram değil, gerçek ve 2 yıl önce başladı" diyen Polonya Başbakanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova saldırısında herhangi bir kanıt olmadan Ukrayna'yı suçladığını ve Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırıları meşrulaştırma ihtiyacı hissettiğini sözlerine ekledi.
Avrupa Birliği Konseyi Eski Başkanı olan Tusk, Rusya'nın hafta başında gündüz saatlerinde Kiev'e hipersonik füzelerle saldırdığını hatırlattı.
"Polonya' GSYİH'nin yüzde 4'ünü savunmaya harcıyor"
Tusk, ABD'de Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerini kim kazanırsa kazansın Avrupa'nın askeri açıdan kendine yeten bir duruma gelmesi halinde ABD'nin daha cazip bir ortak olacağını kaydetti. Konunun Avrupa'nın, ABD'den askeri özerklik etmesi ya da NATO'ya paralel yapılar oluşturmak olmadığını dile getiren Polonya Başbakanı Tusk, Polonya'nın GSYİH'nin yüzde 4'ünü savunmaya harcıyor ve diğer Avrupa ülkelerinin GSYİH'sinin yüzde 2 hedefini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna savaşına başlamasıyla Soğuk Savaş'ın en kötü günlerinden bu yana batı ile ilişkilerinin en düşük seviyede olduğunu kaydeden Tusk, Putin'in Polonya, Baltık ülkeleri ve Çekya'ya saldırmak fikrinin "tamamen saçmalık" olduğunu dile getirdi.
"En kritik anı yaşıyoruz"
Ukrayna için acil askeri yardım çağrısında bulunan Tusk, savaşın gelecek 2 yılının her şeyi belirleyeceğini ifade ederek, "İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en kritik anı yaşıyoruz" dedi. En endişe veren durumun "kelimenin tam anlamıyla her senaryonun mümkün olması" olduğunu kaydeden Tusk, "Özellikle genç nesil için kulağa yıkıcı geldiğini biliyorum, ancak zihinsel olarak savaş öncesi yeni bir dönemin gelişine alışmamız gerekiyor" diye uyardı. - VARŞOVA
Son Dakika › Politika › Polonya Başbakanı Donald Tusk: Avrupa Savaş Öncesi Döneme Girdi - Son Dakika
Bingöl'ün Solhan ilçesinde çocuklar ve aileleri, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte çocuklar İsrail'e tepkilerini pankartlarla gösterdi. Katılımcılar, Gazze'nin Filistin'in insanlık meselesi olduğunu vurgulayarak İsrail'in binlerce insanı katletmesine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü sandığa gidileceğini belirterek, "Bu sefer şehrimize ve ilçemize hizmet edecek, eser üretecek, 7 gün 24 saat hizmetimizde olacak yerel yöneticileri belirleyeceğiz.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Niğde'ye çeşitli programlara katılmak için geldi. Elitaş, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Yeni Çarşı'da esnafla sohbet etti ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e destek istedi. Elitaş'a AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Özegen ile partililer eşlik etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Allah'ın izniyle Trabzon'da, Arsin'de 18 ilçenin büyükşehirle birlikte seçimi alacaklarını ve en yüksek oy ile almak istediklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'a ayrı bir değer verdiğini ve Trabzon'a daha fazla hizmet edeceklerini söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti. Göktaş, Tekirdağ programı kapsamında Çerkezköy ilçesine geldi. Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Göktaş, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi. Göktaş, ziyaretlerinde Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel ve Cumhur İttifakı Çerkezköy Belediye Başkan adayı Abdullah Öğe'ye destek istedi. Göktaş, Tekirdağ gelini olduğu için sık sık kente geldiğini söyledi. Seçimin önemli olduğunu ifade eden Göktaş, Tekirdağ'a eser ve hizmet siyaseti gelsin istediklerini belirtti.
ORC Araştırma'nın yayınladığı son anket sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan ankete katılanların yüzde 42,4'ü Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtirken, yüzde 41,3'ü Murat Kurum'u tercih etti. Diğer adayların destek oranları ise daha düşük seviyelerde kaldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ülke gündemini ve yapılan çalışmaları değerlendirdi. Bakan Özhaseki, AK Parti'nin gerçek ve hizmet belediyeciliği yaptığını belirtti ve yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Ayrıca deprem konusuna da değinen Bakan Özhaseki, depremzede illerdeki çalışmaların devam ettiğini ve yapılan evler hakkında bilgi verdi.
CHP İstanbul İl Başkanlığındaki 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında iş adamı Hüseyin Köksal'ın savcılığa verdiği ifade açıklandı. Köksal, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, o tarihte başlatılan kampanyaya bağış yapmadığını ve para görüntüleriyle ilgisinin olmadığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?