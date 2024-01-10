Polonya\'da eski İçişleri Bakanı açlık grevine başladı

Polonya'da tutuklanarak cezaevine gönderilen eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, açlık grevine başladı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da dün eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ile Yardımcısı Maciej Wasik, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda polis tarafından tutukladı. Cezaevine gönderilen eski bakan, bugün siyasi mahkum olarak "açlık grevine" başladığını duyurdu. Kaminski'nin eski yardımcısı Blazej Pobozy, başbakanlık ofisi önünde düzenlediği basın toplantısında eski bakanın mahkumiyetini "siyasi bir intikam" olarak değerlendirdiğini söyledi.

Polonya Adalet Bakan Yardımcısı Maria Ejchart yaptığı açıklamada, "Bir politikacının hapiste olması onun siyasi mahkum olduğu anlamına gelmez. Herkesin yemek yememe ve bir şey içmeme hakkı vardır, bu bireysel bir karardır. Bir kişinin devletin gözetimi altında olduğu bir durumda, hüküm giydiğinde tıbbi muayeneye tabi tutulur, kilo ölçümleri yapılır, yemek yemeyi bırakma kararına vücudunun nasıl tepki vereceği incelenir" dedi.

Duda cezalarını affetmişti

Polonya'da 2007-2010 yılları arasında Yolsuzlukla Mücadele Dairesi Başkanlığı (CBA) yaptığı sırada Kaminski ve yardımcısı Wasik hakkında "görevi kötüye kullandıkları" ve "yolsuzluğa azmettirdikleri" suçlamasıyla Varşova Yerel Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Mahkeme 2015'te Kaminski ve Wasik'i suçlu bularak 3'er yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise af yetkisini kullanarak, 2016'da Kaminski ve Wasik'in hapis cezalarını affettiğini açıklamıştı.

Varşova Savcılığı ise Kaminski ve Wasik'in hapis cezaları üst mahkemece kesinleşmeden Cumhurbaşkanı tarafından affedilemeyeceği gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu. Polonya Yüksek Mahkemesi ise geçtiğimiz sene haziran ayında Cumhurbaşkanı'nın af yetkisinin bu durumda geçerli olamayacağına hükmederek dosyayı Varşova Bölge Mahkemesi'ne göndermişti. Varşova Bölge Mahkemesi, 20 Aralık 2023 tarihinde Kaminski ve Wasik'i söz konusu suçlardan hapis cezasına çarptırmıştı.

Cumhurbaşkanlığı sarayına baskın

Varşova Bölge Mahkemesi dün akşam Kaminski ve Wasik'in cezaevine konulması için Polonya Emniyet Müdürlüğü'ne talimat vermişti. Varşova polisi, dün öğlen saatlerinde davetli oldukları bir törene katılmak için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bulunan eski bakan ve yardımcısını, saraydan çıkmayınca baskın düzenleyerek tutuklamıştı. - VARŞOVA