Polonya'da Tusk'tan Kabine Değişikliği - Son Dakika
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Politika

Polonya'da Tusk'tan Kabine Değişikliği

23.07.2025 13:15
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Donald Tusk liderliğindeki hükümette 9 bakan değişti, iki yeni bakanlık kuruldu.

Polonya'da Donald Tusk başbakanlığındaki koalisyon hükümetinde kabine değişikliğine gidildi. Enerji ve ekonomi olmak üzere iki yeni bakanlık kurulurken, 9 bakan değişti.

Polonya'da Donald Tusk başbakanlığındaki Vatandaş Koalisyonu (Koalicja Obywatelska) hükümetinde kabine değişikliğine gidildi. Başbakan Donald Tusk düzenlediği basın toplantısında, genel seçimlerden yaklaşık 19 ay sonra gerçekleştirdikleri kabine değişikliğinin reklam kampanyası olmadığını ifade etti. Başbakan Tusk, "Amacımız güçlü bir ekonomik merkez oluşturmanın yanı sıra hükümetin daha verimli çalışmasını sağlamak. Hükümetimizin gözetmesi gereken kriterler düzen, güvenlik, gelecek olmalı" şeklinde konuştu. Tusk, Polonya'da güvenliğin temini için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ülkenin doğu sınırında Rusya ve Belarus'tan gelen dış tehditlerin yanı sıra Rus saldırganlığının iç boyutunun da olduğunu ifade eden Tusk, istikrarsızlığa yol açmaya yönelik eylemler, sabotajlar başta olmak üzere her türlü iç tehdidi ortadan kaldıracaklarını vurguladı. Polonya'nın dünyanın 20. büyük ekonomisi olduğu, Orta ve Doğu Avrupa'da bölgesel güç olduğu bir anda kabine değişikliğine gittiklerini söyleyen Tusk, "Politik çalışmalara, kutuplaşmalara son. Kimsenin politik dokunulmazlığı bulunmamakta, tüm koalisyon üyeleri bunu anlamalı" şeklinde konuştu. Donald Tusk kabinede yaptıkları değişikle birlikte enerji ile ekonomi olmak üzere iki yeni bakanlık kurduklarını da duyurdu.

Kabine değişikliği

Buna göre Enerji Bakanı Milosz Motyka olurken, şimdiye kadar Hazine Bakanlığı görevini yürüten Andrzej Domanski ise Hazine ve Ekonomi Bakanlığı görevine atandı. Adalet Bakanlığı görevini Waldemar Zurek devraldı. İçişleri ve İdare Bakanlığı görevine Marcin Kierwinski, Özel Servisler Koordinasyon Bakanlığına Tomasz Siemioniak getirildi. Sağlık Bakanı Jolanta Sobieranska-Grenda, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Marta Cienkowska olurken, Hükümet Politikalarının Uygulanmasından Sorumlu Bakanlığa Maciej Berek atandı. Devlet Varlıkları Bakanı Wojciech Balczun, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Stefan Krajewski olurken, Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ise bu görevinin yanı sıra aynı zamanda Başbakan Yardımcılığı'na getirildi. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Polonya'da Tusk'tan Kabine Değişikliği - Son Dakika

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