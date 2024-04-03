Polonya, İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika
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Politika

Polonya, İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Polonya, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını öldürmesi üzerine İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

03.04.2024 23:12
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Polonya, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını öldürmesinin ardından İsrail'in Varşova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanı 7 kişiyi öldürmesine yönelik tepkiler devam ediyor. Polonya, saldırı nedeniyle İsrail'in Varşova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Polonya Dışişleri Bakan Yaredımcısı Andrzej Szejna, İsrail Büyükelçisinin İsrail saldırısında hayatını kaybeden Polonyalı yardım görevlisini görüşmek üzere Bakanlığa çağırıldığını açıkladı. Szejna, "Büyükelçi ile Polonya-İsrail ilişkilerindeki yeni durum ve Gazze Şeridi'nde kısa süre önce meydana gelen olayın ahlaki, siyasi ve mali sorumluluğu hakkında konuşmak istiyorum" dedi. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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