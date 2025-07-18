Polonya-Macaristan Diplomatik Krizi

Polonya, görev süresi dolan Macaristan Büyükelçisi Sebastian Keciek'in yerine yeni büyükelçi atamadı. Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pawel Wronski, Macaristan'ın Avrupa Birliği'deki (AB) sadakat ilkesine aykırı bir şekilde Polonya'ya karşı dostça olmayan bir harekette bulunduğunu belirterek, ülkesinin Macaristan'da şimdilik maslahatgüzar düzeyinde temsil edildiğini aktardı.

Macaristan'ın yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan bir önceki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) iktidarında Adalet Bakan Yardımcısı olan Marcin Romanowski'ye siyasi sığınma hakkı vermesiyle başlayan Polonya-Macaristan arasındaki diplomatik krizde yeni bir gelişme yaşandı. Polonya, 15 Temmuz'da görev süresi dolan Budapeşte Büyükelçisi Sebastian Keciek'in yerine yeni büyükelçi atamadı. Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pawel Wronski, Macaristan'ın Polonya Ulusal Savcılığı tarafından yürütülen Adalet Fonu soruşturmasında şüpheli konumunda bulunan Marcin Romanowski'ye siyasi sığınma vermesinin ardından Polonya'nın Budapeşte Büyükelçisi Sebastian Keciek'in geçtiğimiz aralık ayında istişareler için süresiz olarak merkeze çağrıldığını hatırlattı. Büyükelçi Keciek'in görev süresinin 15 Temmuz'da dolduğunu, yeni büyükelçi atamadıklarını belirten Wronski, ülkesinin Macaristan'da artık maslahatgüzar seviyesinde temsil edildiğini duyurdu. Wronski, "Macaristan AB'deki sadakat ilkesine aykırı bir şekilde Polonya'ya karşı dostça olmayan bir harekette bulundu" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Polonya Ulusal Savcılığı'nca yürütülen soruşturmada Marcin Romanowski, organize suç örgütüne üye olmak ve Adalet Fonu'ndan para alabilmek için düzenlenen yarışmalara hile karıştırmakla suçlanıyor. Varşova Bölge Mahkemesi, Romanowski hakkında geçtiğimiz aralık ayında tutuklama kararı vermiş ve Avrupa tutuklama emri çıkarmıştı. Macaristan'ın Marcin Romanowski'ye siyasi sığınma tanımasının ardından Ocak 2025'te AB Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Polonya, başkent Varşova'da düzenlediği galaya Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Macaristan'ın Varşova Büyükelçisi Istvana Ijgyarto'yu davet etmemişti. - VARŞOVA