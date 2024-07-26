Polonya Parlamentosu, Güvenlik Güçlerine Silah Kullanma Yetkisi Veren Yasayı Onayladı

Politika

Polonya parlamentosu, güvenlik güçlerinin barışı muhafaza operasyonları kapsamında ihtiyaç halinde silah kullanmasına izin veren yasayı onayladı.

Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm, görevlerini daha etkili şekilde ifa edebilmeleri amacıyla ordu, polis ve sınır muhafaza mensuplarının barışı koruma operasyonları kapsamında ihtiyaç halinde silah kullanmalarına izin veren yasayı onayladı. Buna göre Polonya sınırında görevli güvenlik güçleri kendisinin ya da bir başkasının hayatının, sağlığının ya da özgürlüğünün tehlikede olması durumunda silah kullanabilecek, bu görevlilere silah kullanımından doğacak yargılamalarda ise hukuki yardım sağlanacak. Yasa, güvenlik güçlerinin ülke güvenliğinin tehlikede olduğu durumlarda ülke topraklarında bağımsız bir takım eylemlerde kullanılmasına da imkan sağlıyor. Yasa, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın onayının ardından yürürlüğe girecek.

Söz konusu yasanın parlamentoda kabulünün ardından konuşan Polonya Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, bu tür düzenlemelerin devletin NATO'nun doğu kanadını, Avrupa Birliği ve Polonya sınırını kararlılıkla koruyan güvenlik güçlerinin güvenliğini artırdığını söyledi. Kosiniak-Kamysz, "Polonya Cumhuriyeti'ne yönelik hibrit savaşı başlangıcından bu yana en yüksek aşamada. Sabotaj eylemleri, sınırda olanlar, siber alandaki faaliyetler bizleri bu tip çözümlere yöneltmekte" ifadelerini kullandı.

Belarus sınırında görev yapan bir asker öldürülmüştü

Polonya güvenlik güçlerinin silah kullanma yetkisini genişleten yasa teklifi, geçtiğimiz 28 Mayıs'ta Belarus sınırında görev yapan bir askerin sınırı kaçak olarak geçmeye çalışan bir kişi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin ardından gündeme gelmişti. Askerin bıçaklanmasının ardından uyarı ateşi açtığı belirlenen 3 asker gözaltına alınmıştı. - VARŞOVA