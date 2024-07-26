Polonya Parlamentosu, Güvenlik Güçlerine Silah Kullanma Yetkisi Veren Yasayı Onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Polonya Parlamentosu, Güvenlik Güçlerine Silah Kullanma Yetkisi Veren Yasayı Onayladı

Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm, ordu, polis ve sınır muhafaza mensuplarının barışı koruma operasyonları kapsamında ihtiyaç halinde silah kullanmalarına izin veren yasayı onayladı. Bu yasa, güvenlik güçlerinin ülke güvenliğinin tehlikede olduğu durumlarda ülke topraklarında bağımsız bir takım eylemlerde kullanılmasına da imkan sağlıyor.

26.07.2024 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya parlamentosu, güvenlik güçlerinin barışı muhafaza operasyonları kapsamında ihtiyaç halinde silah kullanmasına izin veren yasayı onayladı.

Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm, görevlerini daha etkili şekilde ifa edebilmeleri amacıyla ordu, polis ve sınır muhafaza mensuplarının barışı koruma operasyonları kapsamında ihtiyaç halinde silah kullanmalarına izin veren yasayı onayladı. Buna göre Polonya sınırında görevli güvenlik güçleri kendisinin ya da bir başkasının hayatının, sağlığının ya da özgürlüğünün tehlikede olması durumunda silah kullanabilecek, bu görevlilere silah kullanımından doğacak yargılamalarda ise hukuki yardım sağlanacak. Yasa, güvenlik güçlerinin ülke güvenliğinin tehlikede olduğu durumlarda ülke topraklarında bağımsız bir takım eylemlerde kullanılmasına da imkan sağlıyor. Yasa, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın onayının ardından yürürlüğe girecek.

Söz konusu yasanın parlamentoda kabulünün ardından konuşan Polonya Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, bu tür düzenlemelerin devletin NATO'nun doğu kanadını, Avrupa Birliği ve Polonya sınırını kararlılıkla koruyan güvenlik güçlerinin güvenliğini artırdığını söyledi. Kosiniak-Kamysz, "Polonya Cumhuriyeti'ne yönelik hibrit savaşı başlangıcından bu yana en yüksek aşamada. Sabotaj eylemleri, sınırda olanlar, siber alandaki faaliyetler bizleri bu tip çözümlere yöneltmekte" ifadelerini kullandı.

Belarus sınırında görev yapan bir asker öldürülmüştü

Polonya güvenlik güçlerinin silah kullanma yetkisini genişleten yasa teklifi, geçtiğimiz 28 Mayıs'ta Belarus sınırında görev yapan bir askerin sınırı kaçak olarak geçmeye çalışan bir kişi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin ardından gündeme gelmişti. Askerin bıçaklanmasının ardından uyarı ateşi açtığı belirlenen 3 asker gözaltına alınmıştı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Polonya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Polonya Parlamentosu, Güvenlik Güçlerine Silah Kullanma Yetkisi Veren Yasayı Onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:55 Bingöl’deki 4,2’lik depremin ardından Naci Görür’den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı Bingöl'deki 4,2'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı
20:39 Küfeyi sırtına alan Özgür Özel’den Erdoğan’a erken seçim çağrısı: Biz taşırız Küfeyi sırtına alan Özgür Özel'den Erdoğan'a erken seçim çağrısı: Biz taşırız
19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
19:33 İzmir’in Dikili ilçesinde orman yangını Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı
14:07 Fransa’da olimpiyatlar öncesi büyük kriz 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında “Rusya“ olabilir Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
19:13 Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir
18:34 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
17:49 Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray’da görüldü Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 22:25:13. #1.12#
SON DAKİKA: Polonya Parlamentosu, Güvenlik Güçlerine Silah Kullanma Yetkisi Veren Yasayı Onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement