Polonya ve Baltık Ülkeleri, Ottawa Antlaşması'ndan Çekilme Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Politika

Polonya ve Baltık Ülkeleri, Ottawa Antlaşması'ndan Çekilme Çağrısında Bulundu

Rusya'nın tehditleri üzerine Polonya ve Baltık ülkeleri, anti-personel mayınlar için yasakları kaldırmayı önerdi.

18.03.2025 15:04
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Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya savunma bakanları, Rusya'nın oluşturduğu askeri tehdit nedeniyle anti-personel mayınların kullanımını yasaklayan Ottawa Antlaşması'ndan çekilme çağrısında bulundu.

NATO üyesi Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya kara mayınlarının kullanımını yasaklayan ve imhasını öngören Ottawa Antlaşması'ndan çekilme çağrısında bulundu. Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Letonya Savunma Andris Spruds, Litvanya Savunma Bakanı Dovil Sakaliene ve Polonya Savunma Bakanı Wladysaw Kosiniak-Kamysz tarafından yapılan ortak açıklamada, Rusya ve Belarus'a sınır komşusu olan NATO üyesi ülkelere yönelik askeri tehditlerin önemli ölçüde arttığı ifade edildi. Açıklamada, "Rusya'nın saldırganlığı ve Avrupa-Atlantik topluluğuna yönelik devam eden tehditleriyle şekillenen istikrarsız güvenlik ortamında caydırıcılığımızı ve savunma yeteneklerimizi güçlendirecek tüm tedbirleri değerlendirmek hayati önem taşıyor. Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya savunma bakanları olarak hep birlikte Ottawa Sözleşmesi'nden çekilme yönünde öneride bulunuyoruz. Bu kararla ülkemizin topraklarını ve özgürlüğünü savunmak için gerekli her türlü önlemi alabileceği yönünde net bir mesaj veriyoruz" denildi. Ülkelerin bu karara rağmen uluslararası insancıl hukuka ve silahlı çatışmalarda sivillerin korunmasına olan bağlılığın sürdüreceği ifade edilen açıklamada, "Uluslarımız, güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için bu prensipleri muhafaza etmeye devam edecektir. Kararımızı anlayışla karşılayan ve destekleyen tüm müttefiklerimize ve partnerlerimize teşekkür ediyoruz. İçinde bulunduğumuz ciddi güvenlik meydan okumalarını anlayan ve bu konudaki kararımıza saygı gösteren herkesin desteğini takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene ayrı bir açıklamada, antlaşmadan çekilme planının, sınırları etkili bir şekilde koruyabilmek amacıyla gündeme geldiğini belirtti.

Polonya ve Baltık ülkeleri, anti-personel mayınların kullanımını, üretimini ve transferini yasaklayan ve 164 ülkenin taraf olduğu veya onayladığı 1997 tarihli antlaşmadan çekilmeleri halinde tekrar kara mayını kullanabilecek.

Finlandiya, Aralık ayında Ottawa Antlaşması'na taraf olmayan Rusya'nın Ukrayna'da bu tür silahları kullanması nedeniyle antlaşmadan çekilmeyi düşündüğünü duyurmuştu.

ABD, antlaşmaya taraf olmayan tek NATO üyesi olurken, Çin, Hindistan, Pakistan ve Güney Kore de antlaşmada yer almıyor. - VILNIUS

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya, Ottawa, Dünya, Rusya, Son Dakika

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