Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın soyadını almak istiyor - Son Dakika
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Politika

Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın soyadını almak istiyor

Prens Harry, annesi Prenses Diana\'nın soyadını almak istiyor
04.06.2025 20:36
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İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Prens Harry'nin, çocuklarının İngiltere pasaportu almaları konusunda aylardır yaşanan gecikmelerin ardından soyadını, annesi Prenses Diana'nın soyadı "Spencer" ile değiştirmeyi değerlendirdiği iddia edildi.

Kraliyet Ailesiyle yaşadığı sorunların ardından 2020'de ABD'ye taşınan İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Prens Harry'nin soyadını değiştirmeyi değerlendirdiği iddia edildi.

Prens Harry, ölen annesi Prenses Diana'nın soyadını almak istiyor

ÇOCUKLARI İNGİLTERE PASAPORTU ALAMADI

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Prens Harry'nin söz konusu değerlendirmeyi çocuklarının İngiltere pasaportu almaları konusunda aylardır yaşanan gecikmelerin ardından araştırmaya başladığı öne sürüldü.

Prens Harry, ölen annesi Prenses Diana'nın soyadını almak istiyor

ANNESİ PRENSES DİANA'NIN SOYADINI ALMAYI PLANLIYOR

Haberlerde, Prens Harry'nin söz konusu gecikmenin çocuklarının "Sussex" soyadını ve kraliyet unvanlarını kullanmaları nedeniyle kaynaklandığını düşündüğü ve bu nedenle soyadını annesi Prenses Diana'nın soyadı "Spencer" ile değiştirmeyi değerlendirdiği iddia edildi.

Prens Harry, ölen annesi Prenses Diana'nın soyadını almak istiyor

DAYISI KARŞI ÇIKTI

Prens Harry'nin bu konuda dayısı Charles Spencer ile görüştüğü aktarılan haberlerde, adı açıklanmayan bir kaynak, Charles Spencer'ın Prens Harry'e soyadını değiştirmemesini tavsiye ettiği belirtildi.

Prens Harry, ölen annesi Prenses Diana'nın soyadını almak istiyor

KRALİYET GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Prens Harry, 2020 yılında kraliyet görevlerinden istifa ederek eşi Meghan ve iki çocuğu Archie ve Lilibet ile birlikte ABD'nin California eyaletine taşınmıştı.

Prens Harry, ölen annesi Prenses Diana'nın soyadını almak istiyor

KRAL CHARLES SIRTINI DÖNMÜŞTÜ

Prens Harry, geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda, ailesiyle uzlaşmak istediğini ancak babası Kral Charles'ın güvenlik meselesi yüzünden kendisiyle konuşmadığını ifade etmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın soyadını almak istiyor - Son Dakika

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