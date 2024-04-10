Protokol, vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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Politika

Protokol, vatandaşlarla bayramlaştı

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde, Milletvekilleri ve Belediye Başkanı partililer ve halkla bayramlaşarak, yeni dönem vizyonlarını ortaya koydular.

10.04.2024 19:17  Güncelleme: 19:26
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Protokol, vatandaşlarla bayramlaştı

KARABÜK - AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde, Milletvekilleri ve Belediye Başkanı partililer ve halkla bayramlaşarak, yeni dönem vizyonlarını ortaya koydular.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı önünde düzenlenen bayramlaşma programında AK Parti Karabük Milletvekilleri Av. Cem Şahin, Ali Keskinkılıç ile İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Salt : "Yeni Yüzyıl ve yeni Karabük vizyonu ile yola çıktık"

Bayramlaşma töreni sonrası konuşan AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, 31 Mart seçimlerini geride bıraktıklarını ve seçimlerin galibinin Karabüklüler olduğunu söyledi.

Yeni Yüzyıl ve yeni Karabük vizyonu ile yola çıktıklarını kaydeden Salt, "İnşallah önümüzdeki süreçte 1 Nisan'da devraldığımız bu bayrakları eser ve hizmet siyasetini, Karabük'ü şahlandırarak, önümüzdeki süreçte Karabük'ü ve ilçelerimizi hak ettiği seviyelere getirmek adına eser ve hizmet anlamında bu çalışmaları tüm Karabük teşkilatlarımızla birlikte ortaya koyacağız" dedi.

Çetinkaya : " 5 yıllık süreçte cansiperane çalışacağız"

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise, "Çıktığımız yolda demiştik ki çifte bayram olsun. Hamdolsun, Cenabı Allah bizleri öncelikle 1 Nisan'da güzel bir zafer ve güzel bir hizmetkar olarak bu şehre layık gördü. İnşallah bizi birinci bayramımızın devamını beş yıllık süreçte cansiperane çalışarak, sokak sokak, karış karış ilk gün dediğimiz gibi hem imar edeceğiz, inşa edeceğiz, hem de sizlerin, hemşehrilerimizin gönlünü ihya edeceğiz dedik. İnşallah hedefimiz budur. Hedefimiz modern, çağdaş ve kalkınmış bir Karabük'tür. Burada birlik halindeyiz. Halkımızla, vekillerimizle, teşkilatımızla. İnşallah bu mihvali koşacağız. İkincisi de inşallah Ramazan ayında yakalamış olduğumuz huzuru yıl boyunca hep beraber şehir olarak, ülke olarak, İslam alemi olarak devam ettirmeyi arzuluyoruz, dua ediyoruz. Bayramda yaşamış olduğumuz birlik, beraberliği, kardeşliği inşallah ömrümüzün sonuna kadar da tesis edelim, devam ettirelim" diye konuştu.

Keskinkılıç: "Karabük seçimlerde ciddi bir başarı elde etti"

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskişnkılıç da, "Karabük halkının birlik ve beraberlik içinde bizlere büyük bir güven gösterdi. Karabük seçimlerde ciddi bir başarı elde etti. Şimdi bize düşen şey bu siyasi başarıyı toplumsal başarıya ve hizmete dönüştürme zamanıdır. İnşallah sizlerin güvenini boşa çıkarmayacağız" dedi.

Şahin : "Omuzlarımızda çok ciddi bir yük de hissediyoruz, iliklerimize kadar"

AK Parti Karabük Milletvekili Av. Cem Şahin ise, bugün ikinci bayramı yaşadıklarını ifade ederek, " 31 Mart tarihinde bir bayram yaşadık. Bu Karabük'ümüz için hiç şüphesiz emin olun, Rabbimin inayetiyle çok hayırlı bir 5 yıl yaşatacak bize inşallah. Özkan başkanımızla beraber burada çok hayırlı ve güzel işler yapmayı Rabbim bize nasip edecek. Buna ilişkin olarak biz de elimizden gelen tüm gayreti, çabayı sarf edeceğiz. Elbette ki bu zaferi el birliğiyle yaşadık. Dolayısıyla Karabük'ün önümüzdeki 5 yılına sahip çıkmak anlamıyla bu ekibin haricinde de bize siyasi temayülleri farklı olsa da destek veren kalben Karabük'ün geleceğine dair umutları olan ve Karabük'ün geleceğini değiştirme çabasıyla, ümidiyle bu düşüncesiyle bizlere destek veren hemşerilerimiz var. Ben hepsine teşekkür ediyorum. 31 Mart tarihindeki bu bayramı bizlere ve Karabük'e yaşattığı için bu hemşehrilerimizin ve ayrıyeten bu ekibe de bu hazirunada da teşekkür ediyorum. İmece usulüyle, el birliğiyle burada bir başarı elde ettik. Bu başarı tüm Karabük'ün başarısıdır. Başarı diyorum ancak aynı zamanda omuzlarımızda çok ciddi bir yük de hissediyoruz, iliklerimize kadar. Bu aynı zamanda bize bir mesuliyette yükledi. Bundan sonra daha fazla çalışacağız. Daha fazla motive olarak Karabük'ün sorunlarına eğilerek bunların çözümüne ilişkin neler yapabiliriz buna elbette ki kafa yoracağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

AK Parti, Karabük, Politika, Güncel, Son Dakika

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