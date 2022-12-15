Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir PTT şubesindeki güvenlik görevlisi, kargo şefi arkadaşına silahla vurarak katletti - Son Dakika
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir PTT şubesindeki güvenlik görevlisi, kargo şefi arkadaşına silahla vurarak katletti

15.12.2022 14:57

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir PTT şubesinde güvenlik görevlisi Hurşit K., tartışma yaşadığı kargo şefi Mehmet Koç'u tabanca ile vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Hurşit K., kısa süre sonra yakalandı.

Saat 11.00 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki PTT Şubesi'nde meydana gelen olayda; güvenlik görevlisi Hurşit K. (35), şubede kargo şefi olarak görev yapan Mehmet Koç (45) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kavgaya dönen olayda Hurşit K., Koç'a tabanca ile ateş etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Koç kanlar içinde yere yığılırken, Hurşit K. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

PTT şubesinde güvenlik görevlisi, kargo şefini öldürdü

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Mehmet Koç'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Hurşit K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

PTT şubesinde güvenlik görevlisi, kargo şefini öldürdü
PTT şubesinde güvenlik görevlisi, kargo şefini öldürdü
Kaynak: DHA
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Mehmet Koç, PTT, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir PTT şubesindeki güvenlik görevlisi, kargo şefi arkadaşına silahla vurarak katletti - Son Dakika

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