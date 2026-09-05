Putin, ABD'li müzakerecilerin ziyareti nedeniyle Kiev'e saldırıları 3 gün durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Putin, ABD'li müzakerecilerin ziyareti nedeniyle Kiev'e saldırıları 3 gün durdurdu

Putin, ABD\'li müzakerecilerin ziyareti nedeniyle Kiev\'e saldırıları 3 gün durdurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın ziyareti nedeniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırılara gece yarısından itibaren 3 gün ara verilmesi emri verdi. Kremlin Sözcüsü Peskov, kararın barış görüşmeleri kapsamında alındığını ve Putin'in ikiliyle akşam görüşeceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın ziyareti nedeniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırılara 3 gün ara verilmesi emri verdi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus resmi haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulundu. Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı yapılmaması talimatı verdiğini ifade etti. Peskov, söz konusu kararın ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın barış görüşmeleri nedeniyle gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle alındığını belirtti. Peskov, Putin'in akşam saatlerinde Witkoff ve Kushner ile görüşeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Kushner ve Witkoff'un Moskova'ya yeni önerilerle değil, savaşı sona erdirmeyi amaçlayan bir öneriyle gideceğini ifade etmişti.

Witkoff ve Kushner, barış görüşmeleri için önce Moskova'ya geldi

ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Witkoff ve Kushner'i taşıyan özel uçak, 12.52'de Vnukovo Havalimanı'na iniş yaptı. İkiliyi havalimanında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev karşıladı.

Rus medyası geçtiğimiz günlerde Witkoff ve Kushner'ın 4 Eylül'de Moskova'yı, 5 Eylül'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret edeceğini aktarmıştı.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Jared Kushner, Diplomasi, Politika, Kremlin, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin, ABD'li müzakerecilerin ziyareti nedeniyle Kiev'e saldırıları 3 gün durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ekokırım suçu yürürlükte Belçika'da ekokırım suçu yürürlükte
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava
İbrahim Tatlıses’in son hali sevenlerini korkuttu İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu
Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı
KKTC’de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı KKTC'de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı

18:15
ABD’den geldi, Boluspor’u mahvetti 6 maçta puan bile alamadı
ABD'den geldi, Boluspor'u mahvetti! 6 maçta puan bile alamadı
17:38
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde
17:23
Silivri’de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
17:23
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu İspanya Arda’yı konuşuyor
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor
16:45
Dolmabahçe’de futbol zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
16:16
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 18:18:37. #7.12#
SON DAKİKA: Putin, ABD'li müzakerecilerin ziyareti nedeniyle Kiev'e saldırıları 3 gün durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement