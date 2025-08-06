Putin'den ABD'ye Ukrayna Mesajları

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmeye ilişkin, "Putin, Ukrayna konusunda ABD'ye bazı mesajlar iletti. Trump'tan da bazı mesajlar geldi" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA