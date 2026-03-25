Putin'den Altın İhracatına Kısıtlama

25.03.2026 23:10
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, altın ihracatına kısıtlama getirdi. Putin tarafından imzalanan kararname ile Rusya'dan diğer ülkelere 100 gramdan fazla altının çıkarılması yasaklandı. Gerçek veya tüzel kişiler, 100 gramdan fazla altını Rus darphanesinden alınan resmi izin belgesi ile sadece başkent Moskova'daki ve Çin sınırındaki Vladivostok kentindeki havaalanlarından ihraç edebilecek. Yayınlanan kararnameye göre, rafine altın ihracatına getirilen kısıtlamalar 1 Mayıs tarihinden itibaren başlayacak.

Putin, ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelere de (Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan) 100 bin dolar veya bu bedele eşit miktardaki ruble çıkarılmasına da kısıtlama getiren bir kararname imzaladı. Kararnameye göre serbest ticaret anlaşması bulunan AEB üyesi ülkelere bundan böyle belirli şartlar dışında 100 bin dolar üstünde bir para çıkışı yapılamayacak. Bu kısıtlama ise 1 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Aleksandr Novak, daha önce Rus basınına yaptığı açıklamada, kayıt dışı ekonominin ve sermaye kaçışının önüne geçmek için altın ihracatına kısıtlamalar getirilebileceğini söylemişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas’tan ilk görüntü Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü
İsrail’de “Filistinli mahkumlara idam cezası“ meclis komitesinde onaylandı İsrail'de "Filistinli mahkumlara idam cezası" meclis komitesinde onaylandı
Beklenen haber geldi İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası Beklenen haber geldi! İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası
Kayseri’de ikinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti Kayseri'de ikinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Savaşta 26. gün ABD 3 bin askeri Orta Doğu’ya gönderme kararı aldı, İran’dan yanıt gecikmedi Savaşta 26. gün! ABD 3 bin askeri Orta Doğu'ya gönderme kararı aldı, İran'dan yanıt gecikmedi

23:45
İşte fenomen Kübra Karaaslan’ın köprüden atlayarak intihar ettiği anlar
İşte fenomen Kübra Karaaslan'ın köprüden atlayarak intihar ettiği anlar
23:16
Canbay’dan Aleyna Kalaycıoğlu’nun ’ayakçı’ sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı
Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı
23:10
Putin, Rusya’dan külçe altın ihracatını yasakladı
Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı
23:09
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
22:53
UEFA’dan Fenerbahçe’ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı
UEFA'dan Fenerbahçe'ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı
21:49
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir
