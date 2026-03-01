Putin'den Hamaney'e Taziye Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Putin'den Hamaney'e Taziye Mesajı

01.03.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin, Hamaney için taziye mesajında dostane Rusya-İran ilişkilerine katkısını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD-İsrail ortak saldırısında öldüğü açıklanan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için gönderdiği taziye mesajında, "Ülkemizde Ayetullah Hamaney, Rusya-İran dostane ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlayan seçkin bir devlet adamı olarak hatırlanacak" dedi.

ABD ve İsrail'in ortak saldırıları sırasında yaşamını yitirdiği duyurulan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için Rusya'dan taziye mesajı geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a gönderdiği mesajda Hamaney için taziyelerini ileterek, "İran İslam Cumhuriyeti dini lideri Seyit Ali Hamaney ve aile üyelerinin, bütün ahlak ve uluslararası hukuk normlarının ihlaliyle gerçekleştirilen öldürülmesi vesilesiyle derin taziyelerimizi kabul edin" dedi.

Hamaney'in Rusya-İran ilişkilerine yaptığı katkıları hatırlatan Putin, "Ülkemizde Ayetullah Hamaney, Rusya-İran dostane ilişkilerinin geliştirilmesine ve kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesine büyük kişisel katkı sağlayan seçkin bir devlet adamı olarak hatırlanacak" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin'den Hamaney'e Taziye Mesajı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

14:44
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
14:09
İran, ABD’yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
13:30
Putin’den Hamaney’in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Putin'den Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 14:52:47. #7.13#
SON DAKİKA: Putin'den Hamaney'e Taziye Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.