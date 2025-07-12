Putin\'den İran\'a Nükleer Anlaşma Teşviki İddiası

ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin verilmeyen bir nükleer anlaşma fikrini desteklediği, İran yönetimini de bu yönde çalışmaya teşvik ettiği öne sürüldü. İran medyası ise Putin'in bu konuda İran'a herhangi bir mesaj göndermediği belirtti.

ABD'li haber sitesi Axios çeşitli kaynaklarda dayandırdığı haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem ABD Başkanı Donald Trump'a hem de İranlı yetkililere, İran'ın uranyum zenginleştiremeyeceği bir nükleer anlaşma fikrini desteklediğini söylediğini aktardı. Üç Avrupalı yetkili ve bir İsrailli yetkili, Rusya'nın İran'ı "sıfır zenginleştirme" konusunda anlaşma yapmaya teşvik ettiğini belirtti. İki kaynak, Putin'in İran'ın uranyum zenginleştirme konusundaki tutumu hakkında İsrail hükümetine bilgi verdiğini söyledi. Avrupalı bir yetkili, "Putin sıfır zenginleştirmeyi destekliyor. ABD'lilerle müzakereleri daha elverişli hale getirmek için İranlıları bu yönde çalışmaya teşvik etti. İranlılar bunu düşünmeyeceklerini söyledi" ifadelerini kullandı.

İran medyasından yalanlama

İran'ın Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim Haber Ajansı ise Axios'un haberini yalanladı. Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynağa dayandırılan haberde, Putin'in bu konuda İran'a herhangi bir mesaj göndermediği belirtildi.

İran, kendi topraklarında uranyum zenginleştirme konusunda ısrarını sürdürürken, ABD ve İsrail, Tahran'ın zenginleştirme faaliyetlerinden tamamen vazgeçmesini istiyor. - VIRGINIA