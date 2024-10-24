Putin'den Kuzey Kore İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Politika

Putin'den Kuzey Kore İddialarına Yanıt

Putin\'den Kuzey Kore İddialarına Yanıt

Putin, BRICS Zirvesi sonrası Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da olduğuna dair uydu görüntülerini değerlendirdi.

24.10.2024 22:26
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BRICS Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da olduğuna dair ortaya çıkan uydu görüntüleri hakkında, "Fotoğraf varsa bu ciddi bir şeydir, eğer görüntü varsa bir şeyleri yansıtıyor demektir" dedi.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan şehrinde düzenlenen BRICS Zirvesi sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın dört bir yanından zirveye katılan gazetecilerle bir araya geldi. Putin, ABD ile süren gerilimin yanı sıra Ukrayna'daki savaşa kadar birçok konuda soruları cevapladı.

ABD'li bir gazetecinin "Uydu görüntüleri Kuzey Kore birliklerinin Rusya'da (Kursk'ta) olduğunu gösteriyor. Onlar burada ne yapıyor ve bu Ukrayna'daki savaşın tırmanması değil mi?" sorusuna cevap veren Putin, "Fotoğraf ciddi bir şeydir, eğer görüntü varsa bir şeyleri yansıtıyor demektir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da gerilimi tırmandıran tarafın batılı ülkeler olduğunu savunan Putin, "Ukrayna'da gerilimin tırmanmasına Rusya'nın eylemlerinin değil, esas olarak ABD'nin desteklediği 2014 darbesinin yol açtığına dikkatinizi çekmek isterim. Hatta dönemin ABD yönetiminin bu darbeyi hazırlamak ve organize etmek için ne kadar para harcadığı da kamuoyuna açıklandı. Bu gerilimi tırmandırmaya giden bir yol değil mi? Ukrayna'daki politik anlaşmazlığın giderilmesi için Minsk anlaşmaları yoluyla çözmek istediğini söylediklerinde sekiz yıl boyunca aldatıldık. Daha sonra muhtemelen siz de duymuşsunuzdur, bazı Avrupalı liderler bu zamanı Ukrayna ordusunu silahlandırmak için kullandıkları için kullandıklarını ve bizi oyaladıklarını söylediler. Gerilimin tırmanmasına yönelik diğer adımlar, batılı ülkelerin Kiev rejimini aktif olarak silahlandırmaya başlamasından ibaretti" ifadelerini kullandı.

"Kuzey Kore liderlerinin anlaşmalarımızı ciddiye aldığından hiçbir zaman şüphe duymadık"

Tüm bu süreçte Kuzey Kore ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladıklarını ve bu anlaşmayı Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un dikkate aldığından da şüphe duymadığını vurgulayan Putin, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerimize gelince stratejik işbirliği anlaşmamız yeni onaylandı. Anlaşmada 4 madde var ve Kuzey Kore liderlerinin anlaşmalarımızı ciddiye aldığından hiçbir zaman şüphe duymadık. Neye nasıl karar vereceğimiz bu anlaşmalar çerçevesinde bizim işimiz. Öncelikle bu anlaşmanın 4 maddesini uygulanmasına dair görüşmeler yapılması gerekiyor. Kuzey Koreli dostlarımızla temaslarımız sürüyor ve sürecin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz" dedi.

Ukrayna ordusunun hala bir kısmını işgal altında tuttuğu Kursk Bölgesi'ndeki son durumu da aktaran Putin, "Her durumda Rus ordusu her yönde güvenle hareket ediyor ve muharebe temas hattının her kısmında ilerliyor. Rus ordusu Kursk bölgesinde de aktif. Kursk bölgesini işgal eden Ukrayna ordusunun bir bölümünü 2 bin kişiyi ablukaya aldı. Bu grubun dış blokajını kaldırmak ve içerden yarmak için girişimler sürüyor. Rus ordusu bu grubu ortadan kaldırmaya başladı" dedi.

Putin, ayrıca Ukrayna ile müzakerelere her zaman hazır olduğunu deklare ettiğini ancak Kiev tarafının bunu her defasında reddettiğini de ekledi.

"Trump ile görüşmedim"

ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesi Rusya'nın seçimlere müdahale girişimlerine yönelik iddialara ve son günlerde ABD Başkan Adayı Donald Trump ile bir görüşme yapıp yapmadığını sorusuna cevap veren Putin, "Trump ile görüşme konusuna gelince bu konuda 1 yıldan fazla bir süredir tartışılıyor. Bir zamanla Trump'ın bizimle bir bağı olduğu konusunda suçlanmıştı. Daha sonra ABD'de yapılan bir soruşturma sonucunda ve bence Kongre üyeleri de dahil bunun bir saçmalık olduğuna inandılar. Yani daha önce de yoktu şimdi de yok" dedi. - KAZAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Putin'den Kuzey Kore İddialarına Yanıt - Son Dakika

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