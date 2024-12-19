Putin'den Suikast Açıklaması

Politika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun nükleer savunma kuvvetlerinin başındaki Korgeneral İgor Kirillov'a yönelik suikasta ilk kez değinerek, "Bu, birçok insanın hayatını tehlikeye atacak şekilde işlenmiş bir cinayettir. Kiev rejimi bu tür suçları defalarca işledi. Batı'dan bu tür saldırılar hakkında bir kez bile kınama gelmedi" dedi. Putin suikastı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. - MOSKOVA