Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, " Suriye'de bugünkü durum elbette kolay değil. Oraya barış ve huzurun gelmesini bekliyoruz. Ülkedeki durumu kontrol eden tüm gruplarla, bölgedeki tüm ülkelerle ilişkilerimizi sürdürüyoruz" dedi. Putin, Rusya'nın ortaklarına ve bölge ülkelerine Suriye'ye insani yardım ulaştırmak için Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'nü kullanmalarını teklif ettiğini belirtti. - MOSKOVA
Son Dakika › Politika › Putin'den Suriye'ye Barış ve Yardım Çağrısı - Son Dakika
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