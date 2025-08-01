Putin'den Trump ve Ukrayna Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Putin'den Trump ve Ukrayna Açıklamaları

Putin\'den Trump ve Ukrayna Açıklamaları
01.08.2025 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin, Trump'ın hayal kırıklıklarını değerlendirirken Ukrayna barış müzakerelerine olumlu bakıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump için, "Hayal kırıkları, abartılmış beklentilerinden meydana gelir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ile Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir araya geldi. Rus lider, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarına ve Rusya- Ukrayna Savaşı ve ilişkin açıklamalar yaptı. Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği son saldırılarına yönelik "saçmalık" ve "berbat bir durum" ifadeleri için "Hayal kırıklıkları, kişilerin abartılı beklentilerinden meydana gelir. Bu bilindik bir kuraldır" ifadelerine yorum yapan Putin, ardından İstanbul'da düzenlen barış müzakerelerine değindi.

"Sürecin devamına ilişkin olumlu beklentilerimiz var"

Putin, "Bu görüşmeler özellikle barış arzusuyla gerçekleştirildiği zaman gerçekten önemlidirler. Bu bilindik bir ifadedir. Ancak konuya barışçıl yaklaşmamız için kapsamlı görüşmelere ihtiyacımız var. Bunu halka açık ulu orta bir yerde değil, sessiz ve sakin bir müzakere süreci kapsamında gerçekleştirmeliydik. Genel itibariyle Ukrayna tarafının tepkisi olumluydu. Müzakereleri kameralar olmadan gerçekleştirmeye hazır, politik gürültü kirliliğinden uzak, sakin ve anlaşmaya varmaya hazır bir tavırla masaya oturduk. Müzakerelerden herhangi bir sonuç alamasak da ilk izlenimimize göre Ukrayna'nın tepkilerinin olumlu olduğunu hatırlatmak isterim. Sürecin devamına ilişkin olumlu beklentilerimiz var" dedi.

"Odağımız, krizin çıkmasındaki ana etkenleri ortadan kaldırmak"

Rusya'nın geçen yıl duyurduğu ateşkes şartlarının hala geçerli olup olmadığına ilişkin Putin, "Evet, şartlarda bir değişim gerçekleştirilmedi. Hatta bunlar şart bile değil, Rusya'nın hedefleridir. Bize Rusya'nın hedeflerinin belli olmadığını söylüyorlardı. Biz de Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın liderliği ile birlikte çalışarak bu maddeleri geliştirdik. Her şey açık. Odağımız, bu krizin çıkmasına neden olan ana etkenleri ortadan kaldırmak" diye konuştu.

"Uzun süreli, güvenilir, sağlam zeminlere sahip bir barışa ihtiyacımız var"

Rus Devlet Başkanı, "Ukrayna'daki insani sorunlar, hatta daha geniş bir çerçevede Ukrayna'daki güvenlik sorunları, bölgedeki Rus dili, Rusça konuşan insanların özgürlüğü ve Ortodoks Kilisesi'nin gelişimi için uygun şartların sağlanmasına yöneliktir. Bu başlıkları da kapsayan uzun süreli, güvenilir bir barışa ihtiyacımız var. Rusya ve Ukrayna'yı memnun edecek, iki ülkenin güvenliğini güvence altına alacak, sağlam zeminlere sahip bir barış gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'ya karşı ivme kazandık"

Putin ayrıca dün Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan, Ukrayna'nın Chasiv Yar şehrinin ele geçirilmesine ilişkin açıklamaya da değinerek, "Rusya yabancı bölgeleri işgal etmiyor, kendisinin olanı geri alıyor. Silahlı kuvvetlerimiz ivme kazandı, askerlerimiz bütün cephe hattı boyunca Ukrayna'ya ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Oreşnik füzeleri seri üretimde

Putin ayrıca açıklamasında nükleer kabiliyetlere sahip, binlerce kilometre ötedeki hedefleri vurabilecek olan Oreşnik hipersonik füze sisteminin seri üretime geçirildiğini ve Rus ordusunun cephaneliğine girdiğini belirtti.

Putin daha önceki bir açıklamasında, bu silahın konvansiyonel formunun düşük etkili bir nükleer patlamaya eşdeğer hasara yol açabileceğini belirtmişti. Rusya, Oreşnik füzelerini ilk kez 21 Kasım 2024 tarihinde kullanmış, Ukrayna'nın doğusundaki Dnipro kentini hedef almıştı. - ST. PETERSBURG

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Donald Trump, Donald Trump, Diplomasi, Politika, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin'den Trump ve Ukrayna Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
İşte Osimhen’in Galatasaray’a maliyeti İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti
Adana’da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı Adana'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
Shakhtar Donetsk’e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
THY’den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak THY'den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
Batman’da sürüye kurt saldırısı O anlar kameralarda Batman'da sürüye kurt saldırısı! O anlar kameralarda
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

18:17
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi tutuklandı, İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi serbest
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi tutuklandı, İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi serbest
17:03
Sedat Peker, ünlü şarkıcının iddiası sonrası uzun süren sessizliğini bozdu
Sedat Peker, ünlü şarkıcının iddiası sonrası uzun süren sessizliğini bozdu
16:30
Almanya, Ukrayna’ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi gönderiyor
Almanya, Ukrayna'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi gönderiyor
16:00
Para karşılığı bebek satın alan çocuk doktoru gözaltına alındı İşte ilk ifadesi
Para karşılığı bebek satın alan çocuk doktoru gözaltına alındı! İşte ilk ifadesi
14:19
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
08:34
ATV’nin tarih dizisinde radikal değişim: Kuruluş Osman’ın ismi değişti
ATV'nin tarih dizisinde radikal değişim: Kuruluş Osman'ın ismi değişti
08:05
70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
07:58
Kütahya’da 5 dakikada 4 deprem
Kütahya'da 5 dakikada 4 deprem
04:49
Eve balkondan girip boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Eve balkondan girip boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
02:48
Kanada’da uçak havaalanı yakınlarına düştü
Kanada'da uçak havaalanı yakınlarına düştü
02:20
600 bin kamu işçisine hükümetten yeni zam teklifi
600 bin kamu işçisine hükümetten yeni zam teklifi
00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
00:17
YÖK Başkanlığı’na yeniden Erol Özvar getirildi
YÖK Başkanlığı'na yeniden Erol Özvar getirildi
23:54
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 18:23:28. #7.13#
SON DAKİKA: Putin'den Trump ve Ukrayna Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.