Putin, Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne katılmayı planlıyor - Son Dakika
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Putin, Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne katılmayı planlıyor

27.06.2022 23:49
Putin, Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne katılmayı planlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, Putin'in kasım ayında Endonezya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılmayı planladığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, Putin'in kasım ayında Endonezya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılmayı planladığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kasım ayında Endonezya'da düzenlenecek olan G20 Zirvesi'ne katılmayı planladığı aktarıldı. Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov gazetecilere verdiği demeçte, G20 Zirvesi için resmi davet aldıklarını belirterek, "Katılmakla ilgilendiğimizi söyleyerek olumlu yanıt verdik" dedi.

Zirveye daha çok zaman olduğunu hatırlatan Ushakov, Rusya'nın zirveye katılım biçiminde değişiklikler olabileceğini aktararak, "Ama şimdilik, davet şahsen katılım için" dedi.

Putin, Covid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz sene ekim ayında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Zirvesi'ne videokonferans yoluyla katılmıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Putin, Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne katılmayı planlıyor - Son Dakika

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