Zirveye daha çok zaman olduğunu hatırlatan Ushakov, Rusya'nın zirveye katılım biçiminde değişiklikler olabileceğini aktararak, "Ama şimdilik, davet şahsen katılım için" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Putin, Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne katılmayı planlıyor - Son Dakika

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