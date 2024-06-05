Putin: Gazze'deki saldırılar sivil nüfusun yok edilmesine benziyor - Son Dakika
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Politika

Putin: Gazze'deki saldırılar sivil nüfusun yok edilmesine benziyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin, 'Şu anda Gazze'de, Refah'ta olanlar savaşa benzemiyor. Bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor. Filistin devleti kurulmadan bölgede barış olmayacak' dedi.

05.06.2024 23:45
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin, "Şu anda Gazze'de, Refah'ta olanlar savaşa benzemiyor. Bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor. Filistin devleti kurulmadan bölgede barış olmayacak" dedi.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına değindi. Rusya'nın Filistin konusunda tutumunun aynı olduğunu söyleyen Putin, "Rusya'nın tutumu aynıdır ve konjonktüre bağlı değildir. Biz Filistin devletini Sovyet döneminden bu yana uzun süredir bu şekilde tanıyoruz. Bu anlamda tutumumuz değişmedi" dedi.

Bölgedeki çatışmanın ABD kaynaklı olduğunu tekrarlayan Putin, "İsrail ve Filistin'deki durum, bu bölgede siyaseti tekeline alan ABD'nin eylemlerinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze'ye sürdürdüğü saldırıları da sert bir dille eleştiren Putin, "Şu anda Gazze'de, Refah'ta olanlar savaşa benzemiyor. Bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" dedi.

Barışın sağlanması için tek yolun Filistin devletinin kurulması olduğunu da yineleyen Putin, "Filistin devleti kurulmadan bölgede barış olmayacak" dedi. - ST. PETERSBURG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Putin: Gazze'deki saldırılar sivil nüfusun yok edilmesine benziyor - Son Dakika

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