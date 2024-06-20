Putin: Güney Kore'nin Ukrayna'ya silah sağlaması hata olur - Son Dakika
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Politika

Putin: Güney Kore'nin Ukrayna'ya silah sağlaması hata olur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Kore'yi Ukrayna'ya verdiği silah desteği nedeniyle uyararak, 'Seul'un Kiev'e silah sağlaması bir hata olur. Rusya, Güney Kore yönetimini pek memnun etmeyecek kararlar alarak karşılık verebilir' dedi.

20.06.2024 21:30
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Kore'yi Ukrayna'ya verdiği silah desteği nedeniyle uyararak, " Seul'un Kiev'e silah sağlaması bir hata olur. Rusya, Güney Kore yönetimini pek memnun etmeyecek kararlar alarak karşılık verebilir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3 günlük Asya turunun son gününde Vietnam'ın başkenti Hanoi'de basın toplantısı düzenledi. Batılı ülkelerin Ukrayna'yı silahlandırmasına karşı adımlar atacaklarını belirten Putin, Kuzey Kore'ye de silah tedarikinde bulunabileceklerini belirterek, "Bu silahları tedarik edenler bizimle bir savaşın içinde olmadığını söylüyor. Ben de Kuzey Kore ile yaptığımız anlaşmaları akılda tutarak diğer ülkelere silah tedarik etme hakkımızı saklı tuttuğumuzu söylüyorum. Bundan sonra nereye varacaklarını göz ardı etmiyoruz" dedi.

Kuzey Kore ile imzaladıkları stratejik işbirliği anlaşması nedeniyle Güney Kore'nin kaygılanmaması gerektiğini vurgulayan Putin, "Kuzey Kore ile yapılan anlaşma, askeri saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı öngörüyor. Pyongyang'a saldırmayı planlamıyorsa Seul'ün bu konuda korkacak bir şeyi yok" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'yi Ukrayna'ya verdiği silah desteği nedeniyle de uyaran Putin, "Seul'ün Kiev'e silah sağlaması bir hata olur. Rusya, Güney Kore yönetimini pek memnun etmeyecek kararlar alarak karşılık verebilir" dedi.

"Rusya, Ukrayna tarafıyla diyaloğu İstanbul ve Minsk temelinde sürdürmeye hazır"

Ukrayna'daki savaş ile ilgili de konuşan Putin, Kiev tarafıyla müzakerelere hazır olduklarını vurgulayarak, "Rusya hiçbir zaman müzakereleri reddetmedi. 2022'de İstanbul'da varılan anlaşmalar Ukrayna tarafından da kabul edilebilir anlaşmalardı. Bu nedenle Ukrayna tarafıyla diyaloğu İstanbul ve Minsk temelinde sürdürmeye hazırız" dedi.

Gazetecilerin müzakerelere ne zaman başlanabileceği sorusuna da cevap veren Putin, "Yarın bile başlayabilir. Rusya'nın önerileri zaten masada" dedi.

Ukrayna'nın Harkov kentine ilerleyişini sürdüren Rus ordusunun kenti alma planı bulunmadığını aktaran Putin, "Harkov'a yaklaşma gibi bir hedef yok. 6 ay önce yerleşim yerlerini korumak için güvenli bölge oluşturmaya başladık. Saldırılar durmuyor ve Rusya bugüne kadar ne dediyse yaptı" dedi.

Müzakereler için Ukrayna ve batılıların Rus ordusunun geri çekilmesi şartını geri çeviren Putin, "Eğer Kiev, Moskova ile müzakereleri Rus birliklerinin geri çekilmesiyle ilişkilendiriyorsa, böyle bir şey asla olmayacak" dedi.

"Rus Nükleer Kuvvetleri her zaman savaş alarmında"

Nükleer silahlar üzerinden batılı ülkelere gözdağı vermeyi sürdüren Putin, "Rus Nükleer Kuvvetleri her zaman savaşa hazır durumdadır. Bu nedenle batılı ülkelerin şu an yaptıkları bizi rahatsız etmiyor. Ancak elbette yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rusya, nükleer doktrininde muhtemel değişiklikleri düşünüyor"

Batılıların kendilerini stratejik yenilgiye uğratma çabasını sürdürdüğünün altını çizen Putin, "Rusya için stratejik yenilgi, devletin sonu anlamına gelecektir. Bu da korkmaya gerek olmadığı anlamına gelir. Yani sonuna kadar gidilmelidir" dedi.

Batılılarla yaşadıkları nükleer gerilimde kendilerini korumak için nükleer doktrini değiştirebileceklerini de duyuran Putin, "Rusya, nükleer doktrininde muhtemel değişiklikleri düşünüyor. Bunun nedeni düşmanın nükleer silah kullanma eşiğinin düşürülmesi ile ilgili çalışmalarıdır" dedi. - HANOİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Putin: Güney Kore'nin Ukrayna'ya silah sağlaması hata olur - Son Dakika

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