Politika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki ABD varlıklarının kullanılmasına izin veren kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'deki Rus varlıklarına el konulmasına karşılık olarak bu zararın telafisi için Rusya'daki ABD varlıklarının kullanılmasını onayladı. " Amerika Birleşik Devletleri'nin dostane olmayan eylemleriyle bağlantılı olarak Rusya Federasyonu ve Rusya Merkez Bankası'na verilen zararın telafisi için özel emir hakkında" adlı kararname Putin'in imzalamasının ardından resmi haber sitesinde yayınlandı.

Kararnameye göre ABD tarafından varlıklarına el konulan Rus hak sahipleri, uğradığı zararın tazmini için mahkemeye başvurabilecek. Hak sahipleri dava sonucunda tespit edilecek zararın karşılanması için ABD'nin ülkedeki varlıklarını kullanabilecek.

ABD ve müttefikleri, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurmuştu. ABD Senatosu 24 Nisan'da dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya gönderilmesine onay vermişti. - MOSKOVA