Putin-Trump Görüşmesi Öncesi Açıklama - Son Dakika
Putin-Trump Görüşmesi Öncesi Açıklama

Putin-Trump Görüşmesi Öncesi Açıklama
14.08.2025 19:49
Kremlin, Putin ve Trump'ın görüşmesinden belge beklenmediğini duyurdu. Ana gündem Ukrayna.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yarın Alaska'da yapılacak görüşmenin ardından bir belgenin yayınlanmasının beklenmediğini bildirdi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın gerçekleştirecekleri görüşme öncesinde açıklama yaptı. Putin ve Trump görüşmesinin hazırlıklarının kısa sürede tamamlandığını kaydeden Peskov, görüşmenin ana gündem maddesinin Ukrayna olacağını sözlerine ekleyerek, "Konu çok karmaşık ve çok yönlü. Şu anda Ukrayna sorunu Rusya ve ABD arasında ele alınan bir konu ve Kiev'in görüşü gelecekte dikkate alınabilir ancak ikili temaslar formatında değil" dedi.

Putin ve Trump arasında yarın Alaska'da yapılacak görüşmenin ardından bir belgenin yayınlanmasının beklenmediğini sözlerine ekleyen Peskov, "Ancak ortak bir basın toplantısı öngörüldüğü için Trump anlaşma ve mutabakatların kapsamını özetleyecektir. Rusya-ABD zirvesinin sonuçlarını şimdiden tahmin etmeye çalışmak yanlış olur. Konuşmanın nasıl gideceğini görelim" diye konuştu.

"Trump, en karmaşık sorunları çözmek için eşi benzeri görülmemiş bir yaklaşım sergiliyor. Bu eylemler Moskova ve Putin tarafından büyük takdir görüyor" diyen Peskov, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya ziyareti ve Putin ile görüşmesinin "yapıcı" olduğunu hatırlattı. - MOSKOVA

Son Dakika Politika Putin-Trump Görüşmesi Öncesi Açıklama - Son Dakika

