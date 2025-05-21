Putin, Ukrayna\'nın Çekildiği Kursk\'a İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna askerlerinin bölgeden çıkarılmasından bu yana ilk kez Kursk'a geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun geçtiğimiz ay Ukrayna askerlerini bölgeden çıkarmasının ardından ilk kez Kursk bölgesini ziyaret etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, dün gerçekleştirdiği ziyarette bölgedeki gönüllü gruplarla bir araya geldi, Kurçatov kentinde inşaat halindeki Kursk Nükleer Santrali-2'yi ziyaret etti, Kursk Bölge Valisi Vekili Alexander Khinshtein ve ayrıca Kursk bölgesi yetkilileriyle görüştü.

Putin, saldırıların ardından bölge sakinlerine yardım etmek üzere Kursk'ta bulunan gönüllülerle bir araya geldiği görüşmede, "önemli ve asil" çalışmalarından dolayı gönüllülere teşekkür etti. Ukrayna'nın hala Rusya sınırına doğru ilerlemeye çalıştığını söyleyen Putin, Ukrayna ordusunun II. Dünya Savaşı anıtlarına yönelik düzenlediği saldırılara değindi. Putin, "Bu durum bize, bu insanların Neo-Nazi ideolojisine sahip kişiler olduğunu söylemek için her türlü dayanağı veriyor. Aptallar yarışmasında bile ikinci olurlar. Neden? Çünkü onlar aptal. Yaptıklarıyla (anıtları hedef alarak) kim olduklarını gösteriyorlar" şeklinde konuştu. Putin, Ukrayna ve Batılı ülkelerde Rusya'ya ilişkin anıtların "hafızayı silmek" amacıyla söküldüğünü vurguladı. Putin, Rusya'nın halkının birliği başta olmak üzere tüm hedeflerine ulaşacağına olan güvenini dile getirerek, "Bugün tüm ülke tek bir takım. Bu, tüm çabalarımızın koşulsuz başarısıdır. Bunlar, tüm hedeflerimize ulaşmak için gerekli koşullardır" dedi.

Ukrayna, Kursk'a sürpriz saldırı gerçekleştirmişti

Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı saldırılardan 2 yıl sonra Ukrayna ordusu, 6 Ağustos 2024'te çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve ağır Batı silahlarıyla birlikte Rusya sınırını aşarak Kursk bölgesine girmişti. Ukrayna güçleri Kursk'ta yaklaşık bin 400 kilometrekarelik bir alanı ele geçirmişti. Rusya, uzun süren şiddetli çatışmalar sonucu geçtiğimiz Nisan ayı sonlarında Ukrayna askerlerinin Kursk bölgesinden çıkarıldığını duyurmuştu. - MOSKOVA