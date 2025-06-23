Putin ve Arakçi Görüşmesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Putin ve Arakçi Görüşmesi Başladı

23.06.2025 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin, İran'a yönelik saldırıları kışkırtılmış olarak nitelendirirken, Arakçi ilişkileri övdü.

Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Kremlin'deki görüşmesi başladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, temaslarda bulunmak üzere dün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gelmişti. Bugün görüşmelerine başlayan Arakçi, Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda kabul edildi. Putin ile Arakçi'nin Kremlin'deki görüşmesi başladı. Putin, görüşmede gerçekleştirdiği konuşmasına "Bölgedeki ve ülkenizin çevresindeki durumun keskin bir şekilde kötüleştiği zor bir dönemde Rusya'yı ziyaret ediyorsunuz" diyerek başladı. Rusya'nın Orta Doğu'da tırmanan gerginlik ortamında İran halkına yardım etmek için çaba sarf ettiğini söyleyen Putin, "İran ile uzun süredir devam eden, iyi ve güvene dayalı bir ilişkimiz var. Biz de kendi payımıza İran halkına yardım etmek için çaba sarf ediyoruz" ifadesini kullandı.

İran'a yönelik saldırıları saldırganlık olarak nitelendirerek "Bu, İran'a karşı kesinlikle kışkırtılmamış bir saldırganlıktır, hiçbir temeli ya da gerekçesi yoktur" dedi.

"Rusya 'tarihin doğru tarafında' duruyor"

Konuşmasında Rusya-İran ilişkilerine değinen Arakçi ise, "İlişkilerimiz çok yakın ve iyi. Son yıllarda ilişkilerimiz stratejik bir nitelik kazandı" dedi. Son saldırılara değinen Arakçi, "Orta Doğu'da gerginlik seviyesi her geçen gün artıyor. Çünkü sadece İsrail değil Amerikalılar da bize, nükleer tesislerimize saldırmaya karar verdiler" ifadesini kullandı.

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın iyi dileklerini Putin'e ileten Arakçi ise ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını kınadığı için Putin'e teşekkür etti. Arakçi Rusya'nın "tarihin doğru tarafında" durduğunu söyledi.

Rus lider ile Arakçi arasındaki son görüşme 17 Nisan'da yapılmıştı. Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel işbirliği ve uluslararası alandaki işbirliklerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alınmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Kremlin, moskova, Rusya, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin ve Arakçi Görüşmesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi

19:41
Doha’da patlama sesleri İran, Katar’daki ABD üssüne 6 füze fırlattı
Doha'da patlama sesleri! İran, Katar'daki ABD üssüne 6 füze fırlattı
18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:43
Nereden nereye 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:37
Hindistan’da skandal görüntü Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 20:00:33. #7.13#
SON DAKİKA: Putin ve Arakçi Görüşmesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.