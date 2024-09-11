Putin ve Erdoğan Kazan'da Görüşebilir

Politika

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ekim ayında Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi marjında Rusya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelebileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında bölgesel konulara değindi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ekim ayında Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi marjında Rusya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelebileceğini söyledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, "Kazan'da iki lider arasında bir görüşme olmasını umuyoruz" dedi.

Peskov ayrıca, Putin'in hazırlıklar tamamlandığında Türkiye'yi ziyaret edebileceğini söyledi. - KİEV