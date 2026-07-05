Putin ve Trump'dan Bağımsızlık Günü Görüşmesi - Son Dakika
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Putin ve Trump'dan Bağımsızlık Günü Görüşmesi

05.07.2026 13:44
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Putin, Trump'a ABD Bağımsızlık Günü'nde tebrik etti; Ukrayna çatışması hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, ABD Bağımsızlık Günü dolayısıyla yaklaşık 90 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'a 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü dolayısıyla dünya liderlerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi. Bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 90 dakika süren görüşmenin bu yıl yapılan dördüncü temas olduğu ve "iş odaklı ve son derece yapıcı" geçtiği belirtildi. Putin'in Trump'ı ve tüm ABD halkını Bağımsızlık Günü'nün 250. yıl dönümü dolayısıyla tebrik ettiği aktarıldı.

Açıklamaya göre; Trump, Ukrayna'daki çatışmaların mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu yeniden teyit etti. Rus tarafı ise bir kez daha çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini tercih ettiğini vurgulayarak, Kiev ve Avrupalı destekçilerinin çatışmayı uzatmaya ve hatta tırmandırmaya çalıştığını savundu.

Bakanlık, "Devlet başkanımız sahadaki duruma ilişkin gerçekliği ortaya koydu; Rus Silahlı Kuvvetleri kararlı bir şekilde ilerliyor" açıklamasında bulundu.

Zelenskiy de Trump ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donald Trump ile "çok iyi bir telefon görüşmesi" yaptığını söyledi. Zelenskiy, "Donald Trump'ı ve tüm ABD'lileri Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik ettim. Javelin'lerden Patriot'lara ve siyasi desteğe kadar aldığımız tüm yardımlar için ABD'ye minnettarız ve ABD'nin bağımsızlığımızı savunmada bizim yanımızda olmasını takdir ediyoruz. Ukrayna'nın, Avrupa'nın ve özgürlüğün önemli olduğu dünyanın dört bir yanındaki herkesin geleceğiyle ilgilenen her ABD'liye minnettarım" ifadelerini kullandı.

Trump ile cephedeki mevcut durumu ve diplomatik çabaları görüştüğünü belirten Zelenskiy, "Bu savaşı sona erdirmek için gerçek bir fırsat var ve ABD'nin kararlılığı belirleyici. Bu görüşmeleri NATO Zirvesi sırasında Ankara'da sürdürme konusunda anlaştık. Teşekkürler Amerika Birleşik Devletleri! Teşekkürler Sayın Başkan! ABD'lilere refah ve başarı diliyorum" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Donald Trump, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin ve Trump'dan Bağımsızlık Günü Görüşmesi - Son Dakika

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