Putin ve Trump Görüşmesi İçin Hazırlıklar Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Putin ve Trump Görüşmesi İçin Hazırlıklar Başladı

07.08.2025 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin ile Trump arasında zirve görüşmesi için anlaşma sağlandı, hazırlıklara başlandı.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, yaptığı açıklamada "Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Zirve çalışmaları başladı. Görüşmenin yeri de kararlaştırıldı, kısa bir süre sonra açıklanacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'ya Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos'a kadar verdiği sürenin bitimine 2 gün kala Moskova'ya gelmiş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov da bugün görüşmeye ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Uşakov, "Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Zirve çalışmaları başladı. Görüşmenin yeri de kararlaştırıldı, kısa bir süre sonra açıklanacak" ifadelerini kullandı. Amerikan tarafının önerisiyle, önümüzdeki günlerde en üst düzeyde ikili bir toplantı düzenlenmesi konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını kaydeden Uşakov "Şimdi, Amerikalı meslektaşlarımızla birlikte somut çalışmalara başlıyoruz" dedi.

"Trump, Putin ve Zelenskiy arasındaki görüşmeyi Moskova yanıtsız bıraktı"

Putin ve Witkoff arasındaki görüşmeye de değinen Uşakov, "Witkoff ile görüşmede Trump, Putin ve Zelenskiy arasında üçlü bir görüşme de gündeme geldi ancak Moskova yanıtsız bıraktı ve ikili zirve hazırlıklarına odaklanılmasını önerdi. Bu toplantının başarılı ve verimli olmasını en önemli konu olarak görüyoruz" dedi. Üçlü zirve seçeneğinin özel olarak tartışılmadığını aktaran Uşakov, "Rus tarafı bu seçeneği tamamen yorum yapmadan bıraktı" ifadesini kullandı.

"Görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ortak adımlar da ele alındı"

Önümüzdeki haftanın Putin-Trump arasındaki görüşme için bir referans tarihi olarak belirlendiğini söyleyen Uşakov "Tarih önümüzdeki hafta olarak belirlendi ancak bu önemli toplantı için doğrudan hazırlıklara başlandı. Hazırlıkların kaç gün süreceğini söylemek zor. Ancak toplantının önümüzdeki hafta yapılması seçeneği değerlendirildi ve bu seçeneğe oldukça olumlu bakıyoruz" dedi.

Uşakov, Putin ve Witkoff görüşmesinin son derece yapıcı geçtiğini bir kez daha ifade ederek "Görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ortak adımlar da ele alındı. Bu toplantı iş odaklı ve yapıcıydı. Her iki tarafın da görüşmenin sonuçlarından memnun olabileceğini düşünüyorum. Ukrayna krizinin çözümü bağlamında daha fazla ortak çalışma için değerlendirmeler yapıldı. Rusya-ABD ilişkilerinin, son yıllardan önemli ölçüde farklı ve karşılıklı fayda sağlayan bir senaryoya göre inşa edilebileceği bir kez daha vurgulandı" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yuri Uşakov, Diplomasi, Politika, Ukrayna, moskova, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin ve Trump Görüşmesi İçin Hazırlıklar Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
Büyük heyecan bu akşam İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gazlı içeceklere zam geldi 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu Gazlı içeceklere zam geldi! 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu
Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı’nda hayatını kaybetti Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı'nda hayatını kaybetti
9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu 9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu

12:05
MSB, 12 askerin şehit olmasıyla ilgili tahkikatın sonucunu paylaştı: Olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsuru yok
MSB, 12 askerin şehit olmasıyla ilgili tahkikatın sonucunu paylaştı: Olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsuru yok
11:19
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
10:26
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
16:43
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
16:41
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
16:31
Selçuk Alagöz’ün cenazesi Bodrum’da uğurlandı, İstanbul’da toprağa verilecek
Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
16:06
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
16:01
Bir devrin sonu Elle yazılan senetler tarih oluyor
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor
15:36
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
15:35
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
15:34
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
15:33
Ayrılık iddialarına Berk Oktay’dan fotoğraflı yanıt
Ayrılık iddialarına Berk Oktay'dan fotoğraflı yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 12:13:38. #7.12#
SON DAKİKA: Putin ve Trump Görüşmesi İçin Hazırlıklar Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.