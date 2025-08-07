Putin ve Trump Görüşmesi İçin Hazırlıklar Başladı

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, yaptığı açıklamada "Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Zirve çalışmaları başladı. Görüşmenin yeri de kararlaştırıldı, kısa bir süre sonra açıklanacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'ya Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos'a kadar verdiği sürenin bitimine 2 gün kala Moskova'ya gelmiş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov da bugün görüşmeye ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Uşakov, "Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Zirve çalışmaları başladı. Görüşmenin yeri de kararlaştırıldı, kısa bir süre sonra açıklanacak" ifadelerini kullandı. Amerikan tarafının önerisiyle, önümüzdeki günlerde en üst düzeyde ikili bir toplantı düzenlenmesi konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını kaydeden Uşakov "Şimdi, Amerikalı meslektaşlarımızla birlikte somut çalışmalara başlıyoruz" dedi.

"Trump, Putin ve Zelenskiy arasındaki görüşmeyi Moskova yanıtsız bıraktı"

Putin ve Witkoff arasındaki görüşmeye de değinen Uşakov, "Witkoff ile görüşmede Trump, Putin ve Zelenskiy arasında üçlü bir görüşme de gündeme geldi ancak Moskova yanıtsız bıraktı ve ikili zirve hazırlıklarına odaklanılmasını önerdi. Bu toplantının başarılı ve verimli olmasını en önemli konu olarak görüyoruz" dedi. Üçlü zirve seçeneğinin özel olarak tartışılmadığını aktaran Uşakov, "Rus tarafı bu seçeneği tamamen yorum yapmadan bıraktı" ifadesini kullandı.

"Görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ortak adımlar da ele alındı"

Önümüzdeki haftanın Putin-Trump arasındaki görüşme için bir referans tarihi olarak belirlendiğini söyleyen Uşakov "Tarih önümüzdeki hafta olarak belirlendi ancak bu önemli toplantı için doğrudan hazırlıklara başlandı. Hazırlıkların kaç gün süreceğini söylemek zor. Ancak toplantının önümüzdeki hafta yapılması seçeneği değerlendirildi ve bu seçeneğe oldukça olumlu bakıyoruz" dedi.

Uşakov, Putin ve Witkoff görüşmesinin son derece yapıcı geçtiğini bir kez daha ifade ederek "Görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ortak adımlar da ele alındı. Bu toplantı iş odaklı ve yapıcıydı. Her iki tarafın da görüşmenin sonuçlarından memnun olabileceğini düşünüyorum. Ukrayna krizinin çözümü bağlamında daha fazla ortak çalışma için değerlendirmeler yapıldı. Rusya-ABD ilişkilerinin, son yıllardan önemli ölçüde farklı ve karşılıklı fayda sağlayan bir senaryoya göre inşa edilebileceği bir kez daha vurgulandı" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA