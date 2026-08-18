Ramanlı'dan Faizsiz Türkiye Çağrısı - Son Dakika
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Ramanlı'dan Faizsiz Türkiye Çağrısı

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HÜDA PAR Milletvekili Ramanlı, faiz sisteminin engelleyici etkisine dikkat çekerek faizsiz ekonomi önerdi.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, faiz sisteminin üretimin ve ekonomik faaliyetlerin önünde büyük bir engel teşkil ettiğini savunarak, "faizsiz Türkiye" sürecinin başlatılması gerektiğini söyledi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de nüfus artış hızı ile doğurganlık hızının gerilemesinin aile ve nüfus politikalarının daha güçlü ve kapsamlı bir biçimde ele alınmasını zorunlu kıldığını belirtti.

Gençlerin evlenip yuva kurabilmeleri ve ailelerini geçindirebilmeleri için düzenli, güvenceli ve nitelikli iş imkanlarının artırılması gerektiğini ifade eden Ramanlı, Türkiye'nin ihtiyacının iş gücünü artırmaktan önce üretimi, nitelikli istihdamı ve ailelerin refahını artıran bir ekonomik düzen kurmak olduğunu kaydetti.

Faiz sisteminin üretimin ve ekonomik faaliyetlerin önünde büyük bir engel teşkil ettiğini savunan Ramanlı, alın terinin sömürülmemesi adına "faizsiz Türkiye" sürecinin başlatılması gerektiğini dile getirdi.

Ramanlı, faiz giderleri dikkate alındığında halktan toplanacak vergilerin yüzde 17,5'inin faiz ödemelerine gitmiş olacağını ifade ederek, "Diğer taraftan mevduat faizleri almış başını gidiyor. Elinde sermayesi bulunanlar yatırımlara yönelmek yerine mevduat faizlerine yöneliyor. Dolayısıyla yatırımlar yavaşlıyor, üretim sekteye uğruyor, istihdam alanları genişleyemiyor." dedi.

Kaynak: AA

Milletvekili, Politika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

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