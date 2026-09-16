Ramanlı, yüksek kiralar için yeni ve etkili modellerin acilen devreye alınmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramanlı, yüksek kiralar için yeni ve etkili modellerin acilen devreye alınmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, yüksek konut kiralarının milyonlarca vatandaş için geçim meselesi haline geldiğini belirterek yeni ve etkili modellerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ramanlı, emekli, asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşların kazançlarının büyük bölümünü kiraya ayırdığını savundu.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Yüksek kiraların düşürülmesine yönelik yeni ve etkili modellerin acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, enflasyon hedeflerinde sapmalar yaşandığını belirtti. Bu sapmaların vatandaşları mağdur ettiğini anlatan Ramanlı, enflasyon hedefinin Orta Vadeli Programlarda 13 kez revize edildiğini ve kalıcı bir çözüm bulunamadığını belirtti.

"Sorun artık yalnızca hedeflerin tutturulamaması değil, bu hedeflerin neden sürekli revize edilmek zorunda kaldığı ve vatandaşın neden bu yükü taşımaya devam ettiğidir" diyen Ramanlı, artık hedeflerin değil, ekonomik düzenin değiştirilmesi gerektini söyledi.

Ramanlı, "Faize dayalı anlayış terk edilmeli, üretim, istihdam ve adil paylaşım esas alınarak 'faizsiz Türkiye' süreci başlatılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek konut kiralarının milyonlarca vatandaş için yalnızca bir barınma meselesi değil, doğrudan bir geçim meselesi haline geldiğini ileri süren Ramanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle geliri sabit olan emeklilerimiz, asgari ücretlilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımız kazançlarının çok büyük bir bölümünü kiraya ayırmak zorunda kalmaktadır. Emeklinin, asgari ücretlinin başını sokacağı bir evin kirasını dahi karşılamakta zorlandığı bu tabloda refahtan ve insanca bir hayattan söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle yüksek kiraların düşürülmesine yönelik yeni ve etkili modellerin acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir."

Kaynak: AA
Asgari ÜcretMilletvekiliPolitikaEkonomiBatmanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi
Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
18:19
Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı
Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı
18:05
ABD’nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF’ye geçti
ABD'nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF'ye geçti
17:20
İşte savcıları harekete geçiren sahne Kurtlar Vadisi’ndeki detaylar mercek altında
İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında
16:50
Şanlıurfa’da 392 aday yeniden KPSS’ye girecek
Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek
16:49
Erzurum’da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
Erzurum'da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
15:47
Törene damga vuran an Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 18:28:08. #7.13#
SON DAKİKA: Ramanlı, yüksek kiralar için yeni ve etkili modellerin acilen devreye alınmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement