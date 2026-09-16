Ramanlı, yüksek kiralar için yeni ve etkili modellerin acilen devreye alınmasını istedi

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Yüksek kiraların düşürülmesine yönelik yeni ve etkili modellerin acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, enflasyon hedeflerinde sapmalar yaşandığını belirtti. Bu sapmaların vatandaşları mağdur ettiğini anlatan Ramanlı, enflasyon hedefinin Orta Vadeli Programlarda 13 kez revize edildiğini ve kalıcı bir çözüm bulunamadığını belirtti.

"Sorun artık yalnızca hedeflerin tutturulamaması değil, bu hedeflerin neden sürekli revize edilmek zorunda kaldığı ve vatandaşın neden bu yükü taşımaya devam ettiğidir" diyen Ramanlı, artık hedeflerin değil, ekonomik düzenin değiştirilmesi gerektini söyledi.

Ramanlı, "Faize dayalı anlayış terk edilmeli, üretim, istihdam ve adil paylaşım esas alınarak 'faizsiz Türkiye' süreci başlatılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek konut kiralarının milyonlarca vatandaş için yalnızca bir barınma meselesi değil, doğrudan bir geçim meselesi haline geldiğini ileri süren Ramanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle geliri sabit olan emeklilerimiz, asgari ücretlilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımız kazançlarının çok büyük bir bölümünü kiraya ayırmak zorunda kalmaktadır. Emeklinin, asgari ücretlinin başını sokacağı bir evin kirasını dahi karşılamakta zorlandığı bu tabloda refahtan ve insanca bir hayattan söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle yüksek kiraların düşürülmesine yönelik yeni ve etkili modellerin acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir."