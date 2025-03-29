Bayramda Ücretsiz Ulaşım Duyurusu

Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara, İzmir ve İstanbul'da köprü ve otoyollar ile toplu taşımadan ücret alınmamasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla yap-işlet-devret projeleri hariç köprü ve otoyollar ile toplu taşıma ücretsiz olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 29 Mart Cumartesi saat 00.00'dan 2 Nisan Çarşamba saat 07.00'ye kadar, Marmaray, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metrosu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Başkentray ve İzban ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri de 30 Mart saat 00.00'dan 1 Nisan saat 00.00'a kadar ücretsiz olacak. - ANKARA