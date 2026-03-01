Ramazan'da Birlik ve Kardeşlik Vurgusu - Son Dakika
Ramazan'da Birlik ve Kardeşlik Vurgusu

Ramazan\'da Birlik ve Kardeşlik Vurgusu
01.03.2026 21:01
MHP'li Durmaz, ramazanın kardeşlik ruhunu pekiştirmesi gerektiğini vurguladı, birlik çağrısı yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Mübarek ramazan ayında İslam beldelerinin karanlığa gömülmesi kabul edilemez bir durumdur. Böylesi bir süreçte, ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu şey, iç cephede sarsılmaz bir birlik ve kardeşlik ruhudur." ifadesini kullandı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Durmaz, "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri ve "Derdiniz Derdimizdir" sohbet programları kapsamında Keçiören'de düzenlenen iftar programına katıldı.

Durmaz, burada yaptığı konuşmada, ramazanın sadece oruç tutulan bir zaman dilimi değil, gönüllerin yumuşadığı, kırgınlıkların unutulduğu, kardeşliğin pekiştiği müstesna bir rahmet mevsimi olduğunu ifade etti.

MHP'nin "Hayırlı Günler Komşum" anlayışının kuru bir slogan olmadığını belirten Durmaz, şunları söyledi:

"Bu anlayış, kapı kapı dolaşmayı, hatır sormayı, ihtiyaç sahibinin elinden tutmayı, yalnız bırakılana omuz vermeyi ifade eden bir gönül seferberliğidir. 'Derdin Derdimizdir' şiarı ise bizim siyasetimizin özüdür. Çünkü biz, milletin derdini kendi derdi bilmeyen bir anlayışın bu topraklarda kalıcı olamayacağını çok iyi biliyoruz. Ramazanın ruhuna uygun olan da tam olarak budur. Tokun açın halinden anlaması, güçlünün zayıfı gözetmesi, imkanı olanın olmayanla bölüşmesidir."

"Terörsüz Türkiye vizyonu, ülkemiz açısından son derece önemlidir"

İçinden geçilen dönemin sadece bölge için değil, dünya için de sancılı gelişmelere sahne olduğunu ifade eden Durmaz, Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Durmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımızın Ülkü Ocakları'mızın iftar programında ifade ettikleri gibi 'savaş değil barış hakim olmalıdır.' Mübarek ramazan ayında İslam beldelerinin karanlığa gömülmesi kabul edilemez bir durumdur. Böylesi bir süreçte, ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu şey, iç cephede sarsılmaz bir birlik ve kardeşlik ruhudur. İşte tam bu noktada Bilge Liderimizin ortaya koyduğu ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından desteklenerek bir devlet projesine dönüşen Terörsüz Türkiye vizyonu, ülkemiz açısından son derece önemlidir."

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Ramazan'da Birlik ve Kardeşlik Vurgusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Ramazan'da Birlik ve Kardeşlik Vurgusu - Son Dakika
