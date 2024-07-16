Roberta Metsola, Avrupa Parlamentosu Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika
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Politika

Roberta Metsola, Avrupa Parlamentosu Başkanlığına yeniden seçildi

Avrupa Halk Partisi (EPP) adayı Roberta Metsola, Avrupa Parlamentosu Başkanlığına yeniden seçildi. Oylamada 669 milletvekilinden 562'sinin desteğini alan Metsola, 2,5 yıl daha başkanlık koltuğunda oturacak. Metsola, güçlü bir Avrupa için güçlü bir Avrupa Parlamentosu'nu savunmaya devam edeceğini belirtti.

16.07.2024 15:18
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Avrupa Halk Partisi (EPP) adayı Roberta Metsola, yeniden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığına seçildi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından AP Genel Kurulu toplandı. Yeni ve 10. yasama döneminin ilk oturumunda AP Başkanlığı için oylama yapıldı. Avrupa Halk Partisi (EPP) adayı Maltalı Robert Metsola, oylamaya katılan 669 milletvekilinden 562'sinin desteğini alarak bir kez daha AP Başkanı seçildi. Metsola'nın tek rakibi olan sol gruptan eski İspanya Eşitlik Bakanı Irene Montero ise 61 oyda kaldı.

Eski AP Başkanı David Sassoli'nin 11 Ocak 2022'de hayatını kaybetmesinin ardından göreve gelen Metsola, 2,5 yıl daha başkanlık koltuğunda oturacak.

"Güçlü bir Avrupa için güçlü bir Avrupa Parlamentosu'nu savunmaya devam edeceğim"

Metsola oylama öncesi yaptığı açıklamada, Akdeniz'deki bir adada (Malta) büyüyen bir kadın olarak AB'yi yüksek standartlar, fırsatlar ve sınırsız potansiyele sahip bir yer olarak gördüğünü belirtti. Güçlü liderlik ve değişime liderlik etmekten korkmayan bir parlamento sözü veren 45 yaşındaki Hristiyan Demokrat Siyasetçi, "Zor kararlar almaktan asla çekinmeyeceğim" diye konuştu.

Metsola, seçiminin ardından sosyal medyada yayınladığı açıklamada ise, "Parlamento üyelerinin bana göstermiş oldukları güvenden ötürü minnettarlık ve tevazu duyuyorum. Güçlü bir Avrupa için güçlü bir Avrupa Parlamentosu'nu savunmaya devam edeceğim. Yasama ve siyasetimizin güç kaynağına değişim getirmek ve köprüler kurmak için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyinden tebrik

Metsola'nın bir kez daha göreve seçilmesinin ardından tebrik mesajı yayınlayan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, "Robert Metsola, yeniden Avrupa Parlamentosu Başkanı seçilmenizden ötürü sizi tebrik ederim. Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ile birlikte vatandaşlarımız için daha güçlü bir Avrupa Birliği için çalışmaya devam etmeye kararlıdır" ifadelerine yer verdi.

Leyen'in de yeniden seçilmesi bekleniyor

Avrupa Parlamentosu'nun AB liderlerinin Haziran ayı sonundaki AB Liderler Zirvesi'nde uzlaşı sağlayarak Avrupa Komisyonu Başkanlığına yeniden aday gösterdikleri Ursula von der Leyen'e ilişkin oylamayı ise perşembe günü gerçekleştirmesi bekleniyor.

Avrupa Konseyi Başkanı Costa olacak

AB liderleri, Haziran ayındaki zirvede Avrupa Konseyi Başkanlığına eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'yı seçmişti. Costa, görevi 1 Aralık itibarıyla mevcut Komisyon Başkanı Charles Michel'den devralacak.

AB liderlerinin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yerine aday gösterdikleri Estonya Başbakanı Kaja Kallas ise yıl içerisinde AP'nin Savunma ve Dış İlişkiler Komiteleri tarafından zorlayıcı sorgulamalara tabi tutulacak. - STRASBOURG

Kaynak: İHA

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