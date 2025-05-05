Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Seçim Yenilgisi Sonrası İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Seçim Yenilgisi Sonrası İstifa Etti

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Seçim Yenilgisi Sonrası İstifa Etti

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda hükümetin desteklediği adayın yenilgi almasından sonra istifasını açıkladı. Aşırı sağcı George Simion'un ilk sırada yer aldığı seçim, Romanya'da siyasi krizi tetikledi.

05.05.2025 22:24  Güncelleme: 22:43
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Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda hükümet tarafından desteklenen adayın ağır bir yenilgi almasının ardından istifasını açıkladı.

Romanya'da dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu, Ukrayna sınırında ve NATO'nun doğu kanadında yer alan bir Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Romanya'yı yeni bir siyasi krize sürükledi. Romanya'nın AB yanlısı Başbakanı Marcel Ciolacu, seçimin ilk turunu aşırı sağcı aday George Simion'un açık farkla kazanması ve hükümet tarafından desteklenen adayın yarış dışı kalması sonrasında istifasını açıkladı. Ciolacu, liderliğini üstlendiği Sosyal Demokrat Parti (PSD) Genel Merkezi'nde yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Sürecin sonunda müstakbel cumhurbaşkanının beni görevden almasını beklemek yerine kendim istifa etmeye karar verdim" dedi.

Seçim sonuçlarının hükümetin halkın güvenini yitirdiğini ortaya koyduğunu söyleyen Ciolacu, partisi PSD'nin koalisyon hükümetinden çekileceğini ve bunun da fiilen koalisyon hükümetinin sonu manasına geleceğini açıkladı. Ciolacu, 1 Aralık 2024'te gerçekleştirilen genel seçimlerle göreve gelmişti.

Dün düzenlenen seçimde aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion, yüzde 40,96 oranında oy alarak ilk sırada yer aldı. Seçimin 18 Mayıs'ta yapılacak ikinci turunda Simion ile yarışacak aday ise yüzde 20,99 oranında oy alan Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan oldu. İktidar koalisyonu tarafından desteklenen aday Crin Antonescu ise yüzde 20,07 seviyesinde kalarak ikinci tura yükselme şansını az farkla kaybetti.

Aşırı sağcı aday Simion seçimi ilk sırada tamamladı

Aşırı sağcı aday Simion'un da oylamada elde ettiği başarı, geçtiğimiz yıl kasım ayında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunun Romanya Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından geldi. Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı aday Calin Georgescu'nun ilk sırada tamamladığı seçimleri Rusya'nın seçimlere müdahil olduğuna ilişkin istihbarat raporlarının ardından iptal etmiş ve Georgescu'nun yeniden aday olmasına da yasak getirmişti.

AUR lideri George Simion ise, seçim kampanyası sırasında Anayasa Mahkemesi'nin kararını eleştirmiş ve halkın iradesini yeniden tesis etmek için aday olduğunu söylemişti. AB'nin politikalarını eleştiren Simion, Ukrayna'ya askeri yardıma karşı çıkan ve kendisini ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD'yi yeniden büyük yap" çizgisini benimseyen bir politikacı olarak tanımlayan bir isim olarak öne çıkıyor. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Seçim Yenilgisi Sonrası İstifa Etti - Son Dakika

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