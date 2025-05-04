Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Oy Verme Süreci Başladı - Son Dakika
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Politika

Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Oy Verme Süreci Başladı

Romanya'da halk, iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçimleri için bugün tekrar oy kullanmaya başladı. Anketler aşırı sağcı aday George Simion'un önde olduğunu gösteriyor. Seçimlerin ikinci tura kalması bekleniyor.

04.05.2025 11:39
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Romanya'da halk, geçtiğimiz kasım ayında Rusya'nın müdahale ettiği iddiaları nedeniyle iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün tekrar yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Romanya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor. Romanyalılar, yerel saatle 07.00'de itibarıyla cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işleminin akşam 21.00'e kadar devam etmesi ve bunun hemen ardından sandık çıkış anketlerinin açıklanması bekleniyor.

Romanya Daimi Seçim Otoritesi (AEP), seçimlerde yaklaşık 17,98 milyon vatandaşın oy kullanma hakkı olduğunu duyurdu. Yurt dışında yaşayan 1 milyonu aşkın Romanya vatandaşı için ise 3 gün devam edecek oy kullanma süreci cuma günü başladı.

Anketler "ikinci tur" diyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 11 aday yarışıyor ve anketler, seçimlerin ikinci tura kalacağını gösteriyor.

Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması halinde seçimin ikinci turu, 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Anketlere göre aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) önde

Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan anketler, aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion'un önde olduğunu gösteriyor. Simion, Ukrayna'ya askeri yardım gönderilmesine karşı çıkması ve AB'ye yönelik eleştirileri ile biliniyor. Simion, 24 Kasım'da gerçekleştirilen önceki seçimin iptal edilmesinin ardından halkın iradesini kendisinin yeniden tesis edeceğini savunuyor. Romanya'nın 1989'da komünizmden demokrasiye geçmeyi başaramadığını söyleyen 38 yaşındaki aşırı sağcı politikacı yaptığı açıklamada, "Halk, değişim için oy verdi fakat bu değişimi gerçekleştirmelerine izin verilmedi" ifadelerini kullandı. İptal edilen seçimde de aday olan ve seçim yarışını dördüncü sırada tamamlayan Simion, Romanya'da demokrasi, anayasal düzen, hukukun üstünlüğü ve halkın iradesini tesis etmek için tekrar aday olduğunu belirtti.

Simion'un rakibi olarak eski Senatör Antonescu ve Bükreş Belediye Başkanı Dan öne çıkıyor

Anketlere göre Simion'un en büyük rakipleri olarak iktidar koalisyonundaki üç parti tarafından desteklenen eski Senatör Senator Crin Antonescu ve bağımsız yarışan Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan öne çıkıyor. Hem Antonescu hem de Dan, AB ve NATO yanlısı isimler olarak biliniyor ve iki aday da Ukrayna'ya destek verilmesini savunuyor.

Simion'un oy oranı yüzde 30 civarında gösteriliyor

Anketlere göre, Simion'un oy oranı yüzde 30 civarındayken, Crin Antonescu yüzde 24, Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan ise yüzde 22 oranında destek alıyor. Güçlü adaylar arasında yer alan eski Belediye Başkanı Victor Ponta'ya desteğin yüzde 10, AB yanlısı Romanya Birliğini Kurtarın (USR) partisinin lideri Elena Lasconi'ye desteğin ise yüzde 7 civarında bulunduğu ifade ediliyor.

Kasımdaki seçim Romanya Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti

Romanya'da 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu, seçimin ikinci turuna 48 saat kala Romanya Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Bu seçim kampanyasının Rusya tarafından desteklendiğini ileri süren aşırı sağcı aday Calin Georgescu, yaklaşık yüzde 23 oranında oyla seçimi ilk sırada tamamlamıştı. Anayasa Mahkemesi, mart ayında aldığı başka bir kararla Goergescu'nun mayıs ayında yenilenecek seçimlerde aday olmasına da yasak getirmiş ve karar, protesto gösterilerine neden olmuştu.

Romanya'da cumhurbaşkanları 5 yıl görev yapıyor ve bu görev, ülkenin ulusal güvenliği ve dış politikasına yön veren önemli yetkiler barındırıyor. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Oy Verme Süreci Başladı - Son Dakika

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