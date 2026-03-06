RTÜK Başkanı'ndan Gazetecilere Destek - Son Dakika
RTÜK Başkanı'ndan Gazetecilere Destek

06.03.2026 22:39
RTÜK Başkanı Daniş, gazetecilerin engellenmesini ve baskı altında tutulmasını kınadı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Gazetecilerin görevlerini yerine getirirken engellenmeleri, baskı altında tutulmaları ve özgürlüklerinin kısıtlanması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Daniş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve beraberindeki medya ekibinin İsrail'de gözaltına alınmasını kınıyor, kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gazetecilerin görevlerini yerine getirirken engellenmeleri, baskı altında tutulmaları ve özgürlüklerinin kısıtlanması kabul edilemez. Basın mensuplarının güvenliği ile kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgiye erişim hakkı, evrensel hukuk ilkeleriyle güvence altına alınmış temel bir değerdir. Basın çalışanlarını hedef alan bu tür girişimlerin karşısında durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

