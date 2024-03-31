Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin sonuçların, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) aksi yönde karar alınmadığı takdirde saat 21.00'e kadar yayınlanamayacağı uyarısında bulundu.
RTÜK Başkanı Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Şahin, YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilmesinin seçim yasakları kapsamında olduğunu hatırlattı. Ebubekir Şahin, "YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi vardır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir" ifadesini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › RTÜK Başkanı: Seçim sonuçları saat 21.00'e kadar yayınlanamayacak - Son Dakika
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim sonuçlarına ilişkin verileri inceliyoruz açıklamasını yaptı. İBB, İlçe Belediye ve Meclis üyeliğinde son oy sayılana ve tutanak altına alınana kadar görevlerini sürdüreceklerini belirtti.
Türkiye genelinde oy verme işlemleri tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş'ın seçim sonuçları sonrası yapacağı konuşma için hazırlıklar devam ediyor. Belediye önüne dev ekranlar kuruldu, seçim otobüsü getirildi, saat 21.00'dan Yavaş'ın açıklama yapması bekleniyor.
Kırıkkale'de mahalli idareler genel seçimleri için oylar sayılmaya başlandı. Kırıkkale'de oy kullanma işlemi sona erdi. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde sandıklar kapatıldı. Okullarda sandık görevlileri tarafından açılan sandıklardaki zarflardan çıkartılan oy pusulalarının sayımına başlandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Zeytinlik Mahallesi'nde 10 muhtar adayının yarıştığı mahallede, oyların kullanıldığı okulun önünde taraflar arasında arbede yaşandı. Polis müdahale ederek olayı büyümeden önlendi.
Mardin'in Mazıdağı, Derik, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 11 kişi yaralandı. Kavgalar taş ve sopa kullanılarak gerçekleşti. Yaralanan 11 kişi hastanelere kaldırıldı. Elazığ'ın Maden ilçesinde ise oy verme işlemi sırasında çıkan kavga güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel kendilerine ulaşan ilk seçim sonuçlarını yorumlayarak "Birazdan güzel haberler alacaksınız. Ancak asla rehavete kapılmayın. Son imzalı tutanak da teslim edilene kadar görevinizi sürdürün" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çankaya Lisesi'nde kullandı. Karamollaoğlu, seçimlere saygı duyulması gerektiğini belirterek, 'Hayırlı olsun' dedi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Batıdaki 49 ilde ise oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Seçim yasakları kapsamında alkollü içki satışı ve servisi yasaklanırken, eğlence yerleri kapalı olacak. Seçimle ilgili haber ve tahminler saat 18.00'e kadar yasaklanmıştır.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde oy kullanma işlemi sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu resmi sonuçları, İstanbul Adalet Sarayı'nın atrium alanına kurulan büyük ekrandan takip edilebilecek. Oy sayma işlemlerine başlanırken, oy torbaları sandık kurulu başkanları tarafından ilçe seçim kurullarına iletilecek.
Yalova'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi nedeniyle yapılan oy verme işlemi sona erdi. Şimdi ise kent genelindeki 154 okulda bulunan 633 sandığın sayımı başladı. Sayım işlemi tamamlandıktan sonra tüm sandık çuvalları Yalova Adliyesi'ne gönderilecek.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da oyunu kullandı ve seçim gününün huzur içinde geçmesini temenni etti.
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