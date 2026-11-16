Ruanda'ya Geri Gönderme Merkezi için beş Avrupa ülkesi görüşmelere başladı

Avusturya, Almanya, Hollanda, Danimarka ve Yunanistan, düzensiz göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etmek için bir Geri Gönderme Merkezi kurulması konusunda Ruanda ile görüşmelere başladı.

Beş Avrupa ülkesi, düzensiz göçmenler için Ruanda'ya Geri Gönderme Merkezi kurmayı planlıyor. Avusturya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Avusturya, Almanya, Hollanda, Danimarka ve Yunanistan'ın Avrupa Birliği çerçevesinde Ruanda'da bir Geri Gönderme Merkezi kurulması konusunda Ruanda ile derhal görüşmelere başladığı duyuruldu. Avrupa ülkeleri, kendi ülkelerine geri gönderilemeyen ve sığınma başvurusu reddedilen kişilerin ilk sınır dışı işlemlerini 2027 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyor.