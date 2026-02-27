Rubio, İsrail'e Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
Son Dakika

Rubio, İsrail'e Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Rubio, İsrail\'e Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor
27.02.2026 20:33
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran ve Barış Planı konularını görüşmek üzere 2 Mart'ta İsrail'de olacak.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 2 Mart Pazartesi günü İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştirerek İran, Lübnan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Maddelik Gazze Barış Planı'nın uygulanmasına yönelik çalışmalara ilişkin temaslarda bulunacağı açıklandı.

ABD-İran arasındaki askeri ve siyasi kriz sürerken, ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 2 Mart Pazartesi günü İsrail'e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Bakan Rubio'nun iki gün sürmesi beklenen temasları kapsamında İran'a ilişkin konuların gündeme geleceği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, planlanan ziyarete ilişkin, "Bakan Rubio İran, Lübnan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Maddelik Gazze Barış Planı'nın uygulanmasına yönelik devam eden çabalar da dahil olmak üzere bölgedeki öncelikli başlıklara ilişkin görüşmeler gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcı Sekreteri Dylan Johnson, Rubio'nun ziyaretine ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nde kritik görevde bulunmayan personel ve ailelerinin ülkeyi terk etmesine izin vermesine değindi. Johnson beklenen ziyarete ilişkin bir soruya yanıt verirken Rubio'nun ziyaretinin büyükelçilik personelinin tahliyesine izin verilmesine rağmen gerçekleşeceğini belirtti.

Huckabee: "İsrail'den ayrılmak istiyorsanız bunu bugün yapın"

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee bugün büyükelçilik personeline gönderdiği e-postada, "İsrail'den ayrılmak istiyorsanız bunu bugün yapın. Washington DC'ye devam edebileceğiniz herhangi bir yere bilet bulmaya odaklanın, ancak ilk öncelik ülkeden hızla ayrılmanız. Panik yapmaya gerek yok, ancak ayrılmak isteyenler için ayrılma planlarını mümkün olan en kısa sürede yapmak önemlidir" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

19:57
