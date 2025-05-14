ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Antalya'ya geldi.
Rubio, özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi.
ABD'li Bakan Rubio, Türkiye'nin ev sahipliğinde Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.
Son Dakika › Politika › Rubio, NATO Toplantısı için Antalya'da - Son Dakika
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