Rum basını, Türkiye'nin KKTC'ye gaz hattı için 4 gemiyi görevlendirdiğini yazdı - Son Dakika
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Rum basını, Türkiye'nin KKTC'ye gaz hattı için 4 gemiyi görevlendirdiğini yazdı

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AlphaNews'e göre Türkiye, KKTC'ye doğal gaz boru hattının kesin güzergahı için 26 Ekim-31 Aralık 2026'da 12 koordinatta dört gemiyle mühendislik araştırmalarına hazırlanıyor. GKRY de aynı tarihler için karşı NAVTEX yayımladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) basını, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) doğal gaz ulaştırmak amacıyla yürüttüğü boru hattı projesinde boru hattının kesin güzergahını belirlemeye yönelik mühendislik ve teknik hazırlıklara geçtiğini yazdı.

GKRY basını Türkiye'nin KKTC'ye doğal gaz ulaştırmak amacıyla yürüttüğü boru hattı projesine yer verdi. Rum basınından AlphaNews, Türkiye'nin önceki NAVTEX'in süresi dolmadan yeni bir duyuru yayımlayarak Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerini yıl sonuna kadar uzattığı belirtti. Antalya Hidrografi İstasyonu tarafından yayımlanan yeni NAVTEX'in, Türkiye ile KKTC arasında inşa edilmesi planlanan doğal gaz boru hattının güzergahının belirlenmesi ve yapımına yönelik araştırmaları kapsadığı kaydedildi.

Haberde, daha önce sismik araştırmalar gerçekleştiren Oruç Reis'in yeni çalışma programında yer almadığına dikkat çekildi. Oruç Reis'in araştırmalarını tamamlamasının ardından farklı teknik özelliklere sahip dört geminin görevlendirilmesinin, Türkiye'nin projede daha ayrıntılı mühendislik ve inşaat öncesi hazırlıklara geçtiğini gösterdiği aktarıldı.

Antalya İstasyonu'nun 1049/26 numaralı NAVTEX duyurusuna göre, R/V Denar Pathfinder, Denar Echo, Denar Explorer ve Kırıcı isimli gemiler, 26 Ekim-31 Aralık 2026 tarihleri arasında Akdeniz'de belirlenen 12 koordinatta bilimsel araştırma ve su altı çalışmaları gerçekleştirecek.

AlphaNews, görevlendirilen gemilerin deniz tabanı haritalandırması, dalış operasyonları, açık denizde çok amaçlı çalışmalar ve sığ sularda teknik faaliyetler gerçekleştirebilecek donanıma sahip olduğunu belirtti. Haberde, gemilerin teknik kapasitelerinden hareketle Türkiye'nin boru hattının kesin geçiş güzergahını belirlemeye, deniz tabanının jeoteknik ve jeofizik özelliklerini incelemeye, hattın karaya çıkacağı noktaları tespit etmeye ve boruların deniz tabanına yerleştirilmesi için gerekli mühendislik verilerini toplamaya hazırlandığı ifade edildi.

AlphaNews, dört gemiden üçünün Türk deniz araştırma şirketi DenAr'a ait olduğunu, şirketin üç gün önce araştırma faaliyetlerine ilişkin bir harita yayımladığını da aktardı. Haberde, gemilerden üçünün Karadeniz'de, dördüncüsünün ise boru hattının Türkiye tarafındaki kıyı bağlantısının planlandığı Anamur'da bulunduğu belirtildi.

Türkiye'nin yeni duyurusunun ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de harekete geçtiği bildirildi. AlphaNews, Larnaka'daki Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin aynı tarihleri kapsayan karşı NAVTEX yayımladığını duyurdu.-

Boru hattı Anamur'dan Teknecik'e uzanacak

Türkiye ile KKTC arasında planlanan doğal gaz boru hattının Mersin'in Anamur ilçesinden başlayarak KKTC'deki Teknecik bölgesine ulaşması hedefleniyor. Yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda olması öngörülen hattın 97 kilometresinin deniz altından, 4 kilometresinin ise karadan geçmesi planlanıyor. Proje kapsamında Türkiye'den KKTC'ye doğal gaz ulaştırılarak adanın enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve elektrik üretiminde doğal gaz kullanımına geçilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
PolitikaTürkiyeEkonomiKıbrısNAVTEXDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Rum basını, Türkiye'nin KKTC'ye gaz hattı için 4 gemiyi görevlendirdiğini yazdı - Son Dakika
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