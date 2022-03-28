Rus birlikleri, Çernobil'den ayrıldı - Son Dakika
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Rus birlikleri, Çernobil'den ayrıldı

28.03.2022 09:51
Rus birlikleri, Çernobil'den ayrıldı

Rus askerleri, kontrollerindeki Ukrayna'nın Çernobil bölgesinden ayrıldı.

Rus askerleri, kontrollerindeki Ukrayna'nın Çernobil bölgesinden ayrıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Rus ordularının, Ukrayna'nın Çernobil bölgesinde bulunan Slavutıç kasabasını ele geçirmesinin ardından Slavutıç Belediye Başkanı Yurgi Fomiçev'den yeni bir açıklama geldi. Fomiçev, Rus ordusunun bölgeden ayrıldığını belirterek, "Rus askerleri, Çernobil'de yapmayı düşündükleri işi tamamladılar. Kasabayı araştırdılar ve bugün de bölgeyi terk ettiler. Şuan da kasabada hiç Rus askeri yok" ifadelerini kullandı.

Çernobil'de bulunan Slavutıç kasabası dün günün erken saatlerinde Rusya ordusunun kontrolüne geçmiş, Slavutıç Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, kasabanın Rusya tarafından işgal edildiğini açıklamıştı. Fomiçev, "3 gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldık. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduk. Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında" demişti. - KİEV

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Çernobil, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rus birlikleri, Çernobil'den ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus birlikleri, Çernobil'den ayrıldı - Son Dakika
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