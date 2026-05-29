Rus Konsolosu İstenmeyen Kişi İlan Edildi

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, Rusya'nın Köstence Başkonsolosunun istenmeyen kişi ilan edildiğini ve Rusya'nın Köstence Başkoslosluğunu kapatma kararı alındığını duyurdu.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, Rusya'ya ait İHA'nın Galati kentinde bir binaya isabet ettiği olayın ardından Ulusal Savunma Yüksek Konseyi'ni topladı. Cumhurbaşkanı Dan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Dan, "Olayın tüm sorumluluğu, Ukrayna'ya karşı 4 yıldan fazla süredir devam eden savaşı yürüten Rusya'ya aittir. Bu olayda 2 Romanya vatandaşı yaralanmıştır. Bu duruma istinaden Rusya'nun Köstence Başkonsolosu istenmeyen kişi ilan edilmiştir ve Rusya'nın Köstence Başkonsolosluğu kapatılacaktır" ifadelerini kullandı. Dan, söz konusu İHA'nın Rusya'nın ateşlediği 43 drondan biri olduğunu, bunlardan yalnızca birinin Romanya topraklarına ulaştığını ve Rus yapımı Geran-2 olduğunu ifade etti. Dan, "İHA'nın Ukrayna üzerinden izlediği rotayı ve geçtiği yolları biliyoruz, Romanya'ya giriş yaptığı noktayı da biliyoruz" dedi. Avrupa Birliği ve NATO'daki ortaklarına, hem bireysel hem de çok taraflı formatlar çerçevesinde gösterdikleri dayanışma için teşekkür eden Dan, "Bu, Avrupa-Atlantik dayanışmasının ve birliğinin var olduğunu kanıtlıyor" şeklinde konuştu. - BÜKREŞ