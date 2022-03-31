Rus oligark Abramoviç'e Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanından övgü dolu sözler: Etkili bir ara bulucu - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 35'inci gününde devam ederken, Türkiye'de Rus ve Ukraynalı müzakere heyetlerinin yaptığı görüşmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı ve aynı zamanda müzakere heyetinde yer alan Mihaylo Podolyak yeni açıklama yaptı.

"ETKİLİ BİR ARA BULUCU"

Müzakerelerde yer alan Roman Abramoviç için ise "etkili bir ara bulucu" yorumu yapan Podolyak, "Delegasyonlar arasında etkili bir arabulucu. Yani başlangıçtan beri yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi için süreci kısmi olarak yönetiyor. Yani bir taraf bir şey söylediğinde diğer tarafın yanlış anlamaması yönünde" dedi.

ZEHİRLEDİĞİ İDDİALARINA YANIT

Bazı batılı medya kuruluşlarının Abramoviç dahil bazı müzakere heyeti üyelerinin zehirlendiği yönündeki iddialarını yalanlayan Podolyak, bu gibi haberlerin müzakere heyetleri üzerinde baskı kurmak amacıyla yapıldığını savunarak, asıl olarak sorunların özüne odaklanmaları gerektiğini ifade etti.