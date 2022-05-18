Rusya 51 büyükelçilik çalışanını sınır dışı etti - Son Dakika
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Rusya 51 büyükelçilik çalışanını sınır dışı etti

18.05.2022 16:13
Rusya 51 büyükelçilik çalışanını sınır dışı etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İspanya ve İtalya büyükelçiliklerinde görevli 51 çalışanın sınır dışı edildiği aktarıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İspanya ve İtalya büyükelçiliklerinde görevli 51 çalışanın sınır dışı edildiği aktarıldı.

Rusya, Fransa'nın ardından İspanya ve İtalya büyükelçiliğinde çalışanları da sınır dışı etme kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İspanya büyükelçiliğinden 27, İtalya büyükelçiliğinden de 24 çalışanın sınır dışı edildiği duyuruldu.

Tepki geldi

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Moskova'nın bugün sergilediği davranışları "düşmanca bir eylem" olarak nitelendirerek diplomatik kanalların kesilmemesi gerektiğini söyledi. Fransa ise, Nisan ayında sınır dışı edilen Rus diplomatları hatırlatarak bu kişilerin güvenlik çıkarlarına karşı olduklarını söyledi ve Rusya'nın kararını kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün 34 Fransız diplomatın ülkeden sınır dışı edildiğini açıklamıştı. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

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