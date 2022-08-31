Avrupa'ya bir kötü haber daha! Rusya gaz sevkiyatını durdurdu

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Rus gazının Baltık üzerinden önce Almanya'ya, buradan da birçok Avrupa ülkesine taşındığı Kuzey Akım 1 gaz boru hattında bakım çalışmaları devam ediyor.

AVRUPA'YA GAZ AKIŞI DURDURULDU

Rus devlet enerji şirketi Gazprom tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Akım Boru Hattı üzerindeki çalışmaların 3 gün süreceğini bildirerek, "Kuzey Akım üzerinden sevkiyatlar tümüyle durduruldu ve bugün doğalgaz kompresör ünitesindeki planlanmış bakım çalışmalarına başlanacak" ifade edildi.

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Alman Siemens şirketinin uzman ve mühendisleri ile birlikte Portovaya gaz istasyonunda 3 günlük bir bakım çalışması yapılacağını duyurarak, "Siemens'in teknik raporlarına göre blok çatlakları, deformasyonlar, yanık lekelerinin incelenmesi, blokların temizlenmesi, yağ kaçakları, bağlantı noktalarının sıkılması, emniyet valflerinin kontrolü ve yanan gazın tahliyesi gibi bakımların yapılması gerekmektedir. Mevcut bakım sözleşmesi kapsamında bir dizi rutin bakım nedeniyle Siemens ortaklarıyla 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında 3 gün süreyle operasyonlar gerçekleştirilecektir" açıklamasını yapmıştı.

UKRAYNA'NIN İŞGALİ GAZ SEVKİYATINI BALTALADI

Rusya'nın 6 aydır devam eden Ukrayna işgali, Avrupa tarafından tepki görmüştü. Bazı ülkeler Rusya'ya yaptırım uygularken Rus lider Putin ise gaz akışı ile ülkeleri tehdit etmişti. Rus gazının arzındaki kesintiler, Avrupa ülkelerini yıkıcı bir enerji krizine sürükledi, bu kışın sert geçeceği konusunu gündeme getirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, doğal gaz sevkiyatlarının yaptırımlardan ötürü durduğunu, Avrupalı siyasilerin attıkları adımlar nedeniyle vatandaşların çok fazla para ödemek zorunda kaldığını söyledi.

GAZ MİKTARINI YÜZDE 80 DÜŞÜRDÜLER

Gazprom da boru hattında kullanılan çeşitli parçaların bakımının yaptırımlar nedeniyle yapılamadığı gerekçesiyle boru hattından gönderilen doğal gaz miktarını yaklaşık yüzde 80 düşürmüştü.