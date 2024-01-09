Rusya\'da ABD Vatandaşı Uyuşturucu Suçlamasıyla Tutuklandı

Rusya'da bir mahkeme, ABD vatandaşı Robert Romanov Woodland'in uyuşturucu ile bağlantılı suçlardan 2 ay tutuklanmasına karar verdi.

Rus polisi tarafından 5 Ocak'ta gözaltına alınan 32 yaşındaki Rusya ve ABD çifte vatandaşı Robert Romanov Woodland, 6 Ocak'ta Moskova Ostankino Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, Woodland'in uyuşturucu madde üretimine ve satışına teşebbüsten 5 Mart'a kadar tutuklu kalmasına karar verildiği ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ABD Büyükelçiliği'nin Woodland ile iletişim kurabileceğini belirtirken, ABD'den konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya'da İngilizce öğretmenliği yapan Woodland 2020'de Rus basınına yaptığı açıklamada, 1993'te ABD vatandaşı bir ailenin kendisini Perm kentindeki bir çocuk esirgeme kurumundan evlat edindiğini ifade etmişti. Aile tarafından ABD'ye götürüldüğünü belirten Woodland daha sonra ülkesine döndüğünü söylemişti.

Woodland'in hakkındaki suçlamalar nedeniyle 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Rusya'da ABD'li denizci Paul Whelan ve Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı. - MOSKOVA