Rusya\'da İnsan Hakları Aktivisti Oleg Orlov Hapis Cezasına Çarptırıldı

Rusya'da orduyu itibarsızlaştırmaktan suçlu bulunan insan hakları aktivisti Oleg Orlov, 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Rusya'da 70 yaşındaki insan hakları aktivisti Oleg Orlov, bugün başkent Moskova'daki bir mahkemede hakim karşısına çıktı. Mahkeme tarafından Rus silahlı kuvvetlerini itibarsızlaştırmaktan suçlu bulunan Orlov, 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme önünde toplanan yaklaşık 200 kişi hapis cezası alan Orlov'a destek verdi.
Orlov, 2022'de bir Fransız haber sitesine yazdığı köşe yazısındaki açıklamalarından dolayı Rus ordusunu itibarsızlaştırmakla suçlanmış, Ekim 2023'teki ilk duruşmasında 150 bin ruble para cezasına çarptırılmıştı. Para cezasını yetersiz bulan savcılar, Orlov'un yeniden yargılanmasını talep etmişti. Bir üst mahkeme kararı iptal ederek Orlov'un yeniden yargılanmasına karar vermişti.
ABD'den tepki
ABD'nin Moskova Büyükelçi Lynne Tracy, Orlov'un hapis cezası almasına tepki gösterdi. Mahkemenin kararından endişe duyduğunu belirten Tracy, "Oleg Orlov, 45 yıldan fazla bir süredir Rusların hakları için mücadele ediyor. Çabaları daha önce en üst düzeyde ödüllendirilmişti. Bugün Rusya'da onlar için kilit altında tutuluyor. Kremlin'in anayasal olarak güvence altına alınan haklara yönelik baskısı, ülkeyi tekrar karanlık, tehlikeli ve izole bir yere sürüklüyor" dedi.
"Ukrayna savaşına karşı kampanya yürütmüştü"
Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Rusya'da muhaliflere ve aktivistlere karşı baskılar artmıştı. Birçok aktivist baskıdan kaçmak için ülkeyi terk ederken, Oleg Orlov Rusya'da kalmasının daha faydalı olacağını söylemiş ve çalışmalarına devam etmişti. Rusya'nın en eski insan hakları kuruluşu Memorial adına çalışan önemli isimlerden biri olan Orlov, Fransız haber ajansına daha önce yaptığı bir açıklamada, Sovyetler Birliği'nin işlediği suçlar ve modern Rusya tarihindeki insan hakları ihlalleri üzerine çalışarak oluşturduğu kariyerine bakıldığına Ukrayna saldırılarına karşı kampanya yürütmekten başka seçeneği olmadığını söylemişti.
Aralık 2021'de kapatılan insan hakları örgütü Memorial, 2022'de Nobel Barış Ödülü'nü kazanmıştı. - MOSKOVA
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